चतरा में डीटीओ कार्यालय का हाल बदहाल, जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कर्मी

चतरा का परिवहन कार्याला की हालत बेहद खस्ता है है. अधिकारी और कर्मचारी डर के साये में काम कर रहे हैं.

District Transport Office, Chatra
जिला परिवहन कार्यालय, चतरा (Etv bharat)
चतरा: हर महीने सरकार को लाखों रुपये का राजस्व देने वाला जिला परिवहन कार्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. 22 कोर्ट भवन के समीप संचालित डीटीओ कार्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है. सामान्य दिनों में भी क्षतिग्रस्त भवन की दीवार और छत जगह-जगह से न सिर्फ टूट रहे हैं बल्कि किसी बड़ी घटना को भी आमंत्रित कर रहे हैं.

खौफ के साये में परिवहन कर्मी

आसमान में काले बादल छाते ही डीटीओ कार्यालय के कार्यरत कर्मियों की सांसे फूलने लगती हैं, क्योंकि पता नहीं कब ऊपर से जर्जर छत टूटकर उनके सर और सामान पर गिर जाए? ऐसे में खौफ के साए में परिवहनकर्मी, भगवान के नाम का सहारा लेकर कार्यालय का काम निपटाते हैं. स्थिति यह है कि परिवहन कार्यालय के सभी कमरों और बरामदों की छत न सिर्फ पूरी तरह जर्जर है बल्कि छतों से पानी भी टपक रहा है.

जानकारी देते डीटीओ कार्यालय के प्रधान सहायक प्रमोद शर्मा (Etv bharat)

इलेक्ट्रिक उपकरण के खराब होने की बनी रहती है आशंका

क्षतिग्रस्त छतों से टपकता पानी और क्षतिग्रस्त भवन से टूटकर गिरते छज्जों के कारण यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. दरअसल, पिछले दिनों हुई बारिश के बाद कार्यालय की छत से बारिश की बूंद दिन रात टपकते रही, ऐसे में न सिर्फ कर्मचारी दहशत के बीच काम कर रहे थे. छत से टपकता पानी, कार्यालय में लगे एसी एवं कंप्यूटर समेत दूसरे उपयोगी उपकरणों के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर गिर रहा है. एसी, कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को बचाने के लिए कर्मियों ने किसी तरह तिरपाल डाल दिया है. बावजूद इसके जान पर खतरा बरकरार है. पूरे कार्यालय के हॉल व कमरों में जगह-जगह से पानी का रिसाव होता रहता है.

Chatra Transport Office room
क्षतिग्रस्त भवन की दीवार (Etv bharat)

बारिश के मौसम में लगा रहता है डर

यहां काम कर रहे कर्मियों ने बताया कि बारिश के वक्त काम करने में डर लगता है. ऊपर से पानी सीधे सर पर टपकता है, इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ना केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने का डर लगा रहता है, बल्कि शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बना रहता है. इसके साथ ही कागजातों के नष्ट होने की आशंका भी बनी रहती है.

सबसे कमाऊ विभाग की बदहाल तस्वीर

जिला परिवहन कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों का आना जाना लगा रहता है. इसके अलावा ड्राइविग लाइसेंस, परमिट व फिटनेस आदि कामों के लिए लोग यहां पहुंचते हैं. इस लिहाज से रोजाना जिला परिवहन कार्यालय को लाखों के राजस्व की आमदनी होती है लेकिन सरकार का सबसे कमाऊ विभाग बदहाली का रोना रो रहा है. जर्जर भवन का जीर्णोद्धार व नए भवन के निर्माण के अनुमति की आस में कर्मी रोज जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं.

गिर रहा है छत का प्लास्टर

बता दें कि महज 8 साल पहले 2017 में ही नए भवन में डीटीओ कार्यालय शिफ्ट हुआ था लेकिन भवन निर्माण की गुणवत्ता में इस कदर लापरवाही बरती गई थी कि महज 8 साल में ही यह भवन जर्जर हो गया. स्थिति यह है कि छत का प्लास्टर रोजाना टूटकर नीचे गिर रहा हैं. हालांकि डीटीओ ने बताया कि कार्यालय भवन के जर्जर होने की जानकारी पूर्व में पत्राचार कर विभाग को दी गई थी. साथ ही इसके जीर्णोद्धार को लेकर फंड आवंटन की मांग भी की गई थी लेकिन अब तक आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे जर्जर भवन की रिपेयरिंग का काम नहीं हो सका है.

भवन के जर्जर होने और छत से पानी टपकने के कारण कार्यालय में लगे इलेक्ट्रिक उपकरणों के साथ-साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज खराब हो रहे हैं. जिससे न सिर्फ कार्यालय संचालन में परेशानी हो रही है, बल्कि कर्मियों को भी कार्य निष्पादन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में यदि किसी दिन कोई कर्मी या पदाधिकारी इसके चपेट में आ गए तो निश्चित तौर पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है: प्रमोद शर्मा, प्रधान सहायक, डीटीओ कार्यालय

CHATRA TRANSPORT OFFICE JHARKHAND
जिला परिवहन कार्यालय चतरा
परिवहन कार्यालय की इमारत जर्जर
जर्जर इमारत से कर्मियों में खौफ
DILAPIDATED BUILDING IN CHATRA

