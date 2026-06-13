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मानसून में खतरा बनेंगे जर्जर पुल, 10 साल से पूरा होने का इंतजार,ठेकेदार पर भुगतान लेकर काम न करने का आरोप

कांकेर : उत्तर बस्तर को दक्षिण बस्तर से जोड़ने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल पिछले 10 वर्षों से अधूरा है. करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पुल निर्माण पूरा नहीं हो सका है.स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने बिना काम पूरा किए ही भुगतान ले लिया है.इसलिए उसने पुल नहीं बनाए.जिसका नतीजा ये है कि आज भी लोग जर्जर और खतरनाक पुल के ऊपर से आवागमन करने के लिए मजबूर हैं.

कहां मौजूद है खतरनाक पुल ?

कांकेर जिले में माकड़ी से बेड़मा तक करीब 50 किलोमीटर सड़क और पुल निर्माण के लिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की थी. इस परियोजना के तहत सड़क के साथ कई पुल-पुलियों का निर्माण होना था. विभाग के अनुसार वर्ष 2024-25 तक पूरा कार्य समाप्त होना था और ठेकेदार को करीब 180 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है.





सड़क निर्माण पूरा,लेकिन पुल अब भी अधूरा

सड़क निर्माण का काम पूरा हो गया, लेकिन आतुरगांव और मुरवेंड के पास बनने वाले दो बड़े पुल आज भी अधूरे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर चला गया और विभाग की ओर से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.ऐसे में लोगों को मजबूरी में पुराने जर्जर पुल से गुजरना पड़ रहा है.ग्रामीणों के मुताबिक पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भारी वाहन गुजरते समय पूरा पुल हिलने लगता है.