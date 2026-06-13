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मानसून में खतरा बनेंगे जर्जर पुल, 10 साल से पूरा होने का इंतजार,ठेकेदार पर भुगतान लेकर काम न करने का आरोप

कांकेर में सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पुलों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है.जिससे लोगों की जान खतरे में है.

Dilapidated bridges to pose danger
मानसून में खतरा बनेंगे जर्जर पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 6:16 PM IST

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कांकेर : उत्तर बस्तर को दक्षिण बस्तर से जोड़ने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल पिछले 10 वर्षों से अधूरा है. करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पुल निर्माण पूरा नहीं हो सका है.स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने बिना काम पूरा किए ही भुगतान ले लिया है.इसलिए उसने पुल नहीं बनाए.जिसका नतीजा ये है कि आज भी लोग जर्जर और खतरनाक पुल के ऊपर से आवागमन करने के लिए मजबूर हैं.

कहां मौजूद है खतरनाक पुल ?

कांकेर जिले में माकड़ी से बेड़मा तक करीब 50 किलोमीटर सड़क और पुल निर्माण के लिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की थी. इस परियोजना के तहत सड़क के साथ कई पुल-पुलियों का निर्माण होना था. विभाग के अनुसार वर्ष 2024-25 तक पूरा कार्य समाप्त होना था और ठेकेदार को करीब 180 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है.


सड़क निर्माण पूरा,लेकिन पुल अब भी अधूरा

सड़क निर्माण का काम पूरा हो गया, लेकिन आतुरगांव और मुरवेंड के पास बनने वाले दो बड़े पुल आज भी अधूरे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर चला गया और विभाग की ओर से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.ऐसे में लोगों को मजबूरी में पुराने जर्जर पुल से गुजरना पड़ रहा है.ग्रामीणों के मुताबिक पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि भारी वाहन गुजरते समय पूरा पुल हिलने लगता है.

पुल पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में छोटी और बड़ी गाड़ियां फंस जाती हैं. कई बार मवेशी भी पुल से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं. पिछले वर्ष इसी पुल के किनारे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी. इसके बावजूद निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है- किशोर, ग्रामीण

इस पुल के कारण सिर्फ स्थानीय लोग ही परेशान नहीं है,बल्कि वो लोग भी मुसीबत में हैं जो आवागमन के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते हैं.खासकर मालवाहक जब इस पुल से गुजरते हैं तो उन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए.फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल से गाड़ी ले जाते हैं.

रोजाना सैकड़ों लोग इस पुल से गुजरते हैं और हर सफर खतरे से भरा रहता है. कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है- पोषण कुमार बारले, ड्राइवर


वहीं इस पूरे मामले में कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर का कहना है कि जिले में पिछले दो वर्षों में 40 से अधिक पुलों का निर्माण पूरा किया गया है, लेकिन कुछ मामलों में लापरवाही के कारण कार्य अधूरा रह गया है.

प्रशासन जल्द ही इन अधूरे पुलों का निर्माण पूरा कराने का प्रयास करेगा.यदि ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है तो उसे ब्लैकलिस्ट करने सहित अन्य कार्रवाई भी की जाएगी- नीलेश क्षीरसागर, कलेक्टर

करीब एक दशक बीत जाने के बाद भी पुल का अधूरा निर्माण न केवल सरकारी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ साबित हो रहा है.अब देखना होगा कि प्रशासन के आश्वासन जमीनी हकीकत में कब बदलते हैं और लोगों को इस खतरनाक पुल से राहत कब मिलती है.

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DILAPIDATED BRIDGES TO POSE DANGER

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