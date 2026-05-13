ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन के तहत बरामद की नशे की बड़ी खेप, दो आरोपी गिरप्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर पुलिस द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में रोहिणी जिले में भी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार थाना विजय विहार SHO ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीले इंजेक्शन और मादक पदार्थ बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने बुध विहार फेज-1 स्थित एक मकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीला सामान बरामद किया और मां-बेटे को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मकान नंबर C-2/42, बुध विहार फेज-1 में रहने वाली एक औरत इलाके के युवाओं को नशीले इंजेक्शन और साइकोट्रॉपिक पदार्थ सप्लाई कर रही है. आरोप था कि महिला अपने घर के अलावा इलाके में घूम-घूमकर भी नशीले पदार्थ बेचती थी. इतना ही नहीं, विरोध करने वालों को उसका बेटा, जो इलाके का घोषित बदमाश बताया जा रहा है, डराने-धमकाने का काम करता था.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के निर्देश पर एसीपी रोहिणी ब्रजमोहन मीणा की निगरानी में विशेष ऑपरेशन चलाया गया. इस कार्रवाई के लिए कुल छह टीमें बनाई गईं. जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो काफी देर तक गेट नहीं खोला गया, जिसके बाद पुलिस को ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा. तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 500 सिरिंज, 100 से ज्यादा इंजेक्शन वायल, 343 नशीली गोलियां और 75 तैयार नशीले किट बरामद किए. इसके अलावा भारी मात्रा में संदिग्ध नशीले इंजेक्शन भी मिले है.

बता दें कि हाल ही में दिल्ली के एलजी ने भी काफी बड़ी मात्रा में नशे के सामान को डिस्पोज़ किया. इसी को ध्यान में रखकर पहला नार्को थाना भी खोला गया.

फिलहाल थाना विजय विहार में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब इस पूरे ड्रग नेटवर्क के पीछे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.