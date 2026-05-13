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दिल्ली पुलिस ने जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन के तहत बरामद की नशे की बड़ी खेप, दो आरोपी गिरप्तार

दिल्ली पुलिस ड्रग्स के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है.

दिल्ली पुलिस ने जब्त की नशे की बड़ी खेप
दिल्ली पुलिस ने जब्त की नशे की बड़ी खेप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 3:32 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर पुलिस द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में रोहिणी जिले में भी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार थाना विजय विहार SHO ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध नशीले इंजेक्शन और मादक पदार्थ बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने बुध विहार फेज-1 स्थित एक मकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीला सामान बरामद किया और मां-बेटे को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि मकान नंबर C-2/42, बुध विहार फेज-1 में रहने वाली एक औरत इलाके के युवाओं को नशीले इंजेक्शन और साइकोट्रॉपिक पदार्थ सप्लाई कर रही है. आरोप था कि महिला अपने घर के अलावा इलाके में घूम-घूमकर भी नशीले पदार्थ बेचती थी. इतना ही नहीं, विरोध करने वालों को उसका बेटा, जो इलाके का घोषित बदमाश बताया जा रहा है, डराने-धमकाने का काम करता था.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के निर्देश पर एसीपी रोहिणी ब्रजमोहन मीणा की निगरानी में विशेष ऑपरेशन चलाया गया. इस कार्रवाई के लिए कुल छह टीमें बनाई गईं. जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो काफी देर तक गेट नहीं खोला गया, जिसके बाद पुलिस को ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा. तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 500 सिरिंज, 100 से ज्यादा इंजेक्शन वायल, 343 नशीली गोलियां और 75 तैयार नशीले किट बरामद किए. इसके अलावा भारी मात्रा में संदिग्ध नशीले इंजेक्शन भी मिले है.

बता दें कि हाल ही में दिल्ली के एलजी ने भी काफी बड़ी मात्रा में नशे के सामान को डिस्पोज़ किया. इसी को ध्यान में रखकर पहला नार्को थाना भी खोला गया.
फिलहाल थाना विजय विहार में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब इस पूरे ड्रग नेटवर्क के पीछे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है.

दिल्ली पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ अभियान

बता दें कि देश की राजधानी को वर्ष 2027 तक नशामुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को मेगा ड्रग डिस्ट्रक्शन इवेंट आयोजित कर करीब 1700 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 72 करोड़ रुपये आंकी गई. इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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