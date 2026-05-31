सोलन की इस पंचायत में अनोखी जीत, बहू बनी प्रधान, ससुर पहले ही निर्विरोध वार्ड सदस्य
बहू शिवानी ठाकुर ने 191 मतों से प्रधान पद पर जीत हासिल की, जबकि ससुर निर्विरोध वार्ड सदस्य चुने गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 3:09 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद चुनावी नतीजे भी सामने आ गए हैं. इस दौरान कई पंचायतों के नतीजे बेहद रोचक रहे. ऐसी एक पंचायत हिमाचल प्रदेश के विकासखंड सोलन की निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में है. निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में इस बार पंचायत चुनाव का परिणाम सबके लिए चर्चा का विषय बन गया है. यहां बहू शिवानी ठाकुर ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की है, जबकि उनके ससुर बलदेव ठाकुर निर्विरोध वार्ड सदस्य चुने गए हैं. एक ही परिवार के दो सदस्य, दो अलग-अलग जिम्मेदारी, ये मिसाल पूरे क्षेत्र में प्रेरणा बन रही है.
जिला परिषद और प्रधान रह चुके है बलदेव ठाकुर
वहीं, ग्रामीण शिवानी ठाकुर की जीत को महिला सशक्तिकरण और युवाओं के नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं. चुनाव के बाद लोगों में मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया. वहीं, उनके ससुर बलदेव ठाकुर का राजनीतिक अनुभव पंचायत के लिए संजीवनी साबित होगा. बलदेव ठाकुर पहले एक बार जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं और चार बार ग्राम पंचायत प्रधान का पद संभाल चुके हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत को अब अनुभव और नई सोच का परफेक्ट मेल मिल गया है.
प्रधान पद पर जीत के बाद शिवानी ठाकुर ने कहा, "मेरी पहली प्राथमिकता पंचायत में सड़क, पानी, स्वच्छता और शिक्षा से जुड़े कामों को मजबूत करना है. सभी वार्डों में बिना भेदभाव के विकास होगा. मैं अपने ससुर के अनुभव और जनता के सहयोग से नौणी को आदर्श पंचायत बनाएंगे."
बलदेव ठाकुर ने दिलाया विकास का भरोसा
बलदेव ठाकुर ने भी भरोसा दिलाया कि वह बहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंचायत के विकास कार्यों को नई दिशा देंगे. ससुर-बहू की यह जोड़ी अब "विकास की डबल इंजन" के नाम से चर्चित हो रही है. वहीं, निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में पूर्व प्रधान मदन हिमाचली ने भी शिवानी ठाकुर की जीत पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अब महिला शक्ति नौणी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को तेजी देगी. उन्होंने कहा कि एक लंबा अनुभव उनके ससुर बलदेव ठाकुर के पास भी है और वह मिलकर इस पंचायत के विकास को आगे बढ़ाएंगे.
191 मतों से जीती शिवानी ठाकुर
निर्मल ग्राम पंचायत नौणी मझगांव में प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें शिवानी ठाकुर को 327 मत प्राप्त हुए जबकि सुमित्रा को कुल 136 मत प्राप्त हुए. चुनावी परिणाम में शिवानी ठाकुर 191 मतों से विजयी रही. बता दें कि सोलन की निर्मल ग्राम पंचायत नौणी स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों अवार्ड जीत चुकी है. अब पूर्व में यहां पर तीन बार प्रधान रहे बलदेव ठाकुर की बहू प्रधान बनी है. जिससे यहां पर एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि विकास कार्यों में तेजी आएगी.