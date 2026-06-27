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सफलता की उड़ान: बिहार की बेटी ने रचा इतिहास, MBBS पास कर बनीं अपने गांव की पहली महिला डॉक्टर

सारण: बिहार के सारण स्थित मांझी प्रखंड के तख्त बरवां गांव की बेटी दीक्षा कुमारी ने एमबीबीएस डिग्री हासिल की है. उन्होंने हरियाणा के सोनीपत और करनाल में रहकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और गांव की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया है. दीक्षा की इस बड़ी सफलता से उनके पूरे परिवार, गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है.

दादी की बीमारी से प्रेरणा: दीक्षा ने हरियाणा के अंबाला स्थित महर्षि मार्कण्डेय विश्वविद्यालय से मेडिकल शिक्षा प्राप्त की है. दीक्षा बताती हैं कि जब मैं 8वीं कक्षा में थी, तभी अपनी बीमार दादी हीरा देवी को असहाय अवस्था में देखकर मेरे मन में डॉक्टर बनने का सपना जगा था. अब उनका मुख्य लक्ष्य बुजुर्ग और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर तथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है.

परिवार के साथ दीक्षा कुमारी (ETV Bharat)

"जब मैं 8वीं कक्षा में थी, तभी अपनी बीमार दादी हीरा देवी को उस असहाय अवस्था में देखकर मेरे मन में डॉक्टर बनने का सपना जगा था. घर परिवार में भी सभी यही कहते थे कि डॉक्टर बनना है मुझे तो मैने भी ठान लिया था." - दीक्षा कुमारी, एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रा

परिवार में उत्सव का माहौल: वहीं पोती के डॉक्टर बनने की खबर मिलने पर दादा उमाशंकर सिंह उर्फ जवाहर सिंह समेत परिवार के सभी लोग काफी खुश हैं. इस बड़ी सफलता के बाद से ही उनके पूरे परिवार में उत्सव का माहौल बना हुआ है. बेटी की इस उपलब्धि से गौरवान्वित पिता देवेंद्र सिंह और माता अमृता सिंह खुद को बेहद भाग्यशालाी मान रहे हैं.