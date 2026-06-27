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सफलता की उड़ान: बिहार की बेटी ने रचा इतिहास, MBBS पास कर बनीं अपने गांव की पहली महिला डॉक्टर

सारण के तख्त बरवां गांव की दीक्षा कुमारी ने एमबीबीएस पूरा कर अपने गांव की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया है.

DIKSHA KUMARI DOCTOR SARAN
गांव की पहली महिला डॉक्टर बनीं दीक्षा कुमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 4:19 PM IST

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सारण: बिहार के सारण स्थित मांझी प्रखंड के तख्त बरवां गांव की बेटी दीक्षा कुमारी ने एमबीबीएस डिग्री हासिल की है. उन्होंने हरियाणा के सोनीपत और करनाल में रहकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और गांव की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव हासिल किया है. दीक्षा की इस बड़ी सफलता से उनके पूरे परिवार, गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है.

दादी की बीमारी से प्रेरणा: दीक्षा ने हरियाणा के अंबाला स्थित महर्षि मार्कण्डेय विश्वविद्यालय से मेडिकल शिक्षा प्राप्त की है. दीक्षा बताती हैं कि जब मैं 8वीं कक्षा में थी, तभी अपनी बीमार दादी हीरा देवी को असहाय अवस्था में देखकर मेरे मन में डॉक्टर बनने का सपना जगा था. अब उनका मुख्य लक्ष्य बुजुर्ग और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर तथा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है.

DIKSHA KUMARI DOCTOR SARAN
परिवार के साथ दीक्षा कुमारी (ETV Bharat)

"जब मैं 8वीं कक्षा में थी, तभी अपनी बीमार दादी हीरा देवी को उस असहाय अवस्था में देखकर मेरे मन में डॉक्टर बनने का सपना जगा था. घर परिवार में भी सभी यही कहते थे कि डॉक्टर बनना है मुझे तो मैने भी ठान लिया था." - दीक्षा कुमारी, एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रा

परिवार में उत्सव का माहौल: वहीं पोती के डॉक्टर बनने की खबर मिलने पर दादा उमाशंकर सिंह उर्फ जवाहर सिंह समेत परिवार के सभी लोग काफी खुश हैं. इस बड़ी सफलता के बाद से ही उनके पूरे परिवार में उत्सव का माहौल बना हुआ है. बेटी की इस उपलब्धि से गौरवान्वित पिता देवेंद्र सिंह और माता अमृता सिंह खुद को बेहद भाग्यशालाी मान रहे हैं.

मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा: अडानी विल्मर लिमिटेड के प्रोक्योरमेंट विभाग में महाप्रबंधक (जीएम) पिता देवेंद्र सिंह और माता अमृता सिंह ने शुक्रवार को भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस बड़ी खुशी में गांव के प्रसिद्ध बाबा सुखारी नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कथा और विशेष पूजा कराई. माता-पिता के अलावा चचेरे दादा धर्मेंद्र कुमार सिंह ने भी इस पर खुशी जताई है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

आगे एमडी कराने का संकल्प: चचेरे दादा धर्मेंद्र कुमार सिंह ने दीक्षा को आगे एमडी कराने तथा अपने छोटे बेटे देवेश प्रताप को भी डॉक्टर बनाने का संकल्प दोहराया है. दीक्षा की इस गौरवशाली उपलब्धि पर समाजसेवी जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिव बालक सिंह, मुन्ना सिंह और सत्येंद्र सिंह ने दीक्षा एवं उनके परिवार को ढेर सारी बधाइयां दी हैं.

क्षेत्र में बधाई देने वालों का तांता: इनके अलावा टुनटुन सिंह, उपेंद्र सिंह, राहुल कुमार, रोहित सिंह, अनूप कुमार, आनंद प्रताप सिंह, नीलू सिंह और कंचन सिंह सहित अनेक लोगों ने बधाई दी. इन सभी ग्रामीणों ने दीक्षा कुमारी की इस बड़ी उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण क्षण बताया है.

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