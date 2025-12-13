ETV Bharat / state

भिवानी की दीक्षा मलिक ने सीनियर नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक, गुजरात में हुआ था आयोजन

दीक्षा के गांव अजीतपुर में जश्न का माहौलः इस कड़े मुकाबले में देश भर के नामचीन पहलवानों ने हिस्सा लिया. अपने भार वर्ग में दीक्षा ने अद्भुत तकनीक और अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पटखनी दी और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. जैसे ही दीक्षा की जीत की खबर गांव अजीतपुर पहुंची, वहां खुशी की लहर दौड़ गई.

भिवानीः मिनी क्यूबा और खेल नगरी के नाम से विश्व विख्यात भिवानी की मिट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. जिला के गांव अजीतपुर की होनहार बेटी दीक्षा ने गुजरात में आयोजित सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ना केवल अपने गांव, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. गुजरात में 11 से 14 दिसंबर तक चलने वाले सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में दीक्षा ने यह सफलता हासिल की.

पहलवान दीक्षा मलिक (Etv Bharat)

खेलों के क्षेत्र में दीक्षा की उपलब्धिः दीक्षा के चाचा बिंद्र बोस ने बताया कि "दीक्षा एक बेहद अनुशासित और मेहनती खिलाड़ी है. उसने वर्ष 2021 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में कांस्य पदक, 2022 में जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक, 2023 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, 2021 में खेलो इंडिया में कांस्य पदक, 2023 में खेलो इंडिया में कांस्य पदक और सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, 2024 में नेशनल प्रतियोगिता में रजत पदक और 2025 में ऑल इंडिया में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है. अब सीनियर नेशनल में गोल्ड जीतना एक बड़ी उपलब्धि है." उन्होंने कहा कि "उन्हें पूरा विश्वास है कि भविष्य में दीक्षा और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी. आने वाले समय में देश के लिए ओलंपिक मेडल का सपना भी पूरा करेगी."

सपना-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल लानाः स्वर्ण पदक विजेता पहलवान दीक्षा ने कहा कि "यह मेडल उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत है. मैं इस जीत को अपनी माता भानु प्रिया, पिता सुरेश कुमार और कोच मनदीप को समर्पित करती हूं. अगला लक्ष्य भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल लाना है."

'हमें अपनी बेटी पर नाज है': वहीं बेटी की उपलब्धि पर पिता सुरेश कुमार और मां भानु प्रिया ने कहा कि "दीक्षा ने एक बार फिर से उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. दीक्षा ने इस प्रतियोगिता के लिए अपने कोच मनदीप की देखरेख में दिन-रात पसीना बहाया था. गुजरात की धरती पर स्वर्ण जीतने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा." उन्होंने का कि "दीक्षा ने साबित कर दिया है कि अगर बेटियों को मौका और सही सहयोग मिले तो सफलता की नई उड़ान भर सकती है. हमें अपनी बेटी पर नाज है. उसने कुश्ती जैसे कठिन खेल को चुना और आज नेशनल चैंपियन बनकर लौटी है."