धौलपुर के थाने से भागा था 25 हजार का इनामी तस्कर, बचने के लिए कराया मुंडन, बदलता रहा ठिकाने, नागपुर से गिरफ्तार
थाने से फरार होने के बाद आरोपी ने करीब 12 किलोमीटर तक खेतों में पैदल सफर किया.
Published : November 7, 2026 at 5:11 PM IST
धौलपुर: 25 हजार रुपए के इनामी मादक पदार्थ तस्कर टी. श्रीनिवास को धौलपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर शहर से गिरफ्तार कर लिया है. तस्कर 25 अक्टूबर को दिहोली पुलिस थाने की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था. इसके बाद से पुलिस को चकमा देने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. साथ ही आरोपी ने तिरुपति बालाजी में हुलिया और भेष बदलने के लिए सिर और मूंछों का मुंडन भी करवा दिया था. पुलिस ने 6 दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी को दबोचा है. आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है.
पुलिस ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गांजा बरामद किया था: दिहोली थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर 2026 को मनिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एनएच-44 पर नाकाबंदी की थी. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गांजा तस्कर टी. श्रीनिवास (45) पुत्र हरिराव ओसी निवासी राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी की फोर व्हीलर गाड़ी से 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है. आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था. न्यायालय ने अतिरिक्त पूछताछ के लिए आरोपी का पीसी रिमांड दे दिया था दिहोली थाना पुलिस पीसी रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर रही थी. इसी दौरान 25 अक्टूबर की रात गांजा तस्कर टी. श्रीनिवास पुलिस अभिरक्षा से थाने की खिड़की तोड़कर फरार हो गया.
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खिड़की तोड़कर भागा, 12 KM पैदल चला: प्रभारी शैतान सिंह के अनुसार, फरार होने के बाद आरोपी ने करीब 12 किलोमीटर तक खेतों में पैदल सफर किया.राजाखेड़ा शहर के नजदीक पहुंचकर आरोपी ने 500 रुपए में एक टेंपो किराए पर लिया और आगरा के लिए रवाना हो गया. इस दौरान आरोपी ने टेंपो वाले के पैसे अपनी पत्नी से ऑनलाइन पेमेंट करवा दिए. आगरा पहुंचकर आरोपी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर बनारस पहुंच गया. बनारस से आरोपी विशाखापट्टनम पहुंचा और वहां से तिरुपति बालाजी पहुंच गया.
हुलिया बदलने के लिए सिर और मूंछों का कराया मुंडन: प्रभारी शैतान सिंह के अनुसार, तिरुपति बालाजी पहुंचने के बाद आरोपी ने हुलिया और भेष बदलने के लिए सिर और मूंछों का मुंडन करवा दिया. इसके बाद आरोपी आंध्र प्रदेश भी पहुंच गया. लेकिन पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने थाना प्रभारी शैतान सिंह के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस साइबर तकनीकी और मुखबिर तंत्र के माध्यम से आरोपी का पीछा करती रही. आखिर पुलिस को आरोपी के छुपे रहने की लोकेशन महाराष्ट्र के नागपुर शहर में प्राप्त हुई. 6 नवंबर को मादक पदार्थ तस्कर टी. श्रीनिवास को नागपुर शहर से दबोच लिया गया.
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