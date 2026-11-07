ETV Bharat / state

धौलपुर के थाने से भागा था 25 हजार का इनामी तस्कर, बचने के लिए कराया मुंडन, बदलता रहा ठिकाने, नागपुर से गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: 25 हजार रुपए के इनामी मादक पदार्थ तस्कर टी. श्रीनिवास को धौलपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर शहर से गिरफ्तार कर लिया है. तस्कर 25 अक्टूबर को दिहोली पुलिस थाने की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था. इसके बाद से पुलिस को चकमा देने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. साथ ही आरोपी ने तिरुपति बालाजी में हुलिया और भेष बदलने के लिए सिर और मूंछों का मुंडन भी करवा दिया था. पुलिस ने 6 दिन तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी को दबोचा है. आरोपी से पूछताछ में कई बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है.

पुलिस ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का गांजा बरामद किया था: दिहोली थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर 2026 को मनिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एनएच-44 पर नाकाबंदी की थी. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने गांजा तस्कर टी. श्रीनिवास (45) पुत्र हरिराव ओसी निवासी राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी की फोर व्हीलर गाड़ी से 2 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है. आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था. न्यायालय ने अतिरिक्त पूछताछ के लिए आरोपी का पीसी रिमांड दे दिया था दिहोली थाना पुलिस पीसी रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर रही थी. इसी दौरान 25 अक्टूबर की रात गांजा तस्कर टी. श्रीनिवास पुलिस अभिरक्षा से थाने की खिड़की तोड़कर फरार हो गया.