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SIR को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, मोहन यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार

मोहन यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार ( Etv Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानि एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. रविवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एसआईआर को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री के आरोपों को गलत बताते हुए पलटवार किया.