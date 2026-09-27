ETV Bharat / state

SIR को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, मोहन यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार

मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार. बोले-चुनाव आयुक्तों की चिट्ठी भी गलत थी क्या? आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

DIGVIJAY SINGH ELECTION COMMISSION
मोहन यादव के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 10:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानि एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. रविवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एसआईआर को लेकर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री के आरोपों को गलत बताते हुए पलटवार किया.

मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, "राहुल गांधी से अपना कुनबा नहीं संभल रहा है. वे अपने साथियों की गिरेबान में हाथ डालते-डालते उनकी गर्दन दबाने में लगे हैं." मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी का जिक्र करते हुए कहा, "कांग्रेस को पहले अपना गठबंधन और संगठन संभालना चाहिए." उन्होंने राहुल गांधी के पुराने राजनीतिक बयानों का उल्लेख करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और चौकीदार चोर जैसे मामलों का जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए पहले भी माफी मांगनी पड़ी है.

1 (ETV Bharat)

एसआईआर पर कांग्रेस के सवालों को बताया अनुचित

डॉ. मोहन यादव ने कहा, "चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है. फॉर्म-6 के डिक्लेरेशन और एसआईआर के निर्णय को लेकर भी आयोग की ओर से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है. इसके बावजूद कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है." मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से इस मामले में माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के आधिकारिक निर्णय पर बार-बार सवाल उठाना उचित नहीं है.

दिग्विजय सिंह का पलटवार

मुख्यमंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, वह गलत हैं. दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग के भीतर उठे सवालों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा.
दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के 2 चुनाव आयुक्तों ने ही अधिकारियों को पत्र लिखकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं, तो क्या वह भी गलत था?"

उन्होंने कहा, "इस पूरे मामले में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं."

TAGGED:

MOHAN YADAV RAHUL GANDHI
SIR VOTE CHORI ROW
DIGVIJAYA SINGH
ELECTION COMMISSION ROW
DIGVIJAY SINGH ELECTION COMMISSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.