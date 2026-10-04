ETV Bharat / state

विजयदशमी से 1 हजार किमी पैदल चलेंगे दिग्विजय सिंह, चढ़ावा चोरी के खिलाफ सत्य सनातन यात्रा

भोपाल: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. इस यात्रा के पहले दिग्विजय सिंह उज्जैन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करेंगे और इसके बाद उनकी यह यात्रा शुरू होगी. उनकी यह यात्रा ओरछा होते हुए अयोध्या पहुंचेगी. इस तरह वे करीबन 1 हजार किलोमीटर की पद यात्रा पूरी करेंगे. दिग्विजय सिंह ने कहा है कि "उनकी यह यात्रा सनातन धर्म को बदनाम करने और उसके नाम पर चंदा चोरी करने वाले आरएसएस-विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ है, जिन्होंने चंदा चोरी कर चुनावी चंदे में खर्च किया है."

दिग्विजय सिंह ने कहा कि "80 साल की उम्र में 1 हजार किलोमीटर लंबी यात्रा उनके लिए नई बात नहीं है. वे कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि ए मैन इज एज ओल्ड एज ही फील्स. यदि मैं 50 साल की तरह महसूस करता हूं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए."

दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में आरएसएस- विश्व हिंदू परिषद ने सनातन को हिंदू शब्द दे दिया और इसकी वजह से विभिन्न धर्मों के बीच खाई पैदा कर दी. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सनातन धर्म और सनातम परंपराओं का सम्मान किया और इसे अपनाया. इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने वंचित वर्ग को हर तरह की मदद पहुंचाई और जीवन भर उन्होंने धार्मिक एकता के लिए लड़ाई लड़ी.

हिंदू धर्म का धर्म में उल्लेख नहीं

दिग्विजय सिंह ने कहा कि "हिंदू धर्म फारसी शब्द है. हमारे धर्म ग्रंथों, वेद, उपनिषद में इसका कहीं उल्लेख नहीं है. विश्व के सबसे पुराने इस धर्म ने ही हमें सर्व धर्म सम भाव का संदेश दिया, लेकिन इसे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस बिगाड़ रही है."

ये भी पढ़ें:

उन्होंने आरोप लगाया कि "पहले राम शिलाओं के चंदे के नाम पर गड़बडी की. राम मंदिर के निर्माण में गड़बड़ी की और फिर मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई चढ़ोतरी का यह पैसा खा गए. इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल हैं. चंपत राय आरएसएस के कार्यकर्ता हैं. उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. यह आरएसएस का एजेंट है. चढ़ोतरी बीजेपी के चुनावी चंदे में जा रही है. बीजेपी और आरएसएस के बड़े भवनों में यह पैसा जा रहा है. इसके खिलाफ ही मैं लड़ाई लड़ रहा हूं. इसके विरोध में ही यह सत्य सनातन और स्वाभिमान यात्रा 20 अक्टूबर विजयदशमी के दिन से शुरू की जा रही है."