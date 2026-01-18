ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह ने किया फूल सिंह बरैया का समर्थन, बोले-लेखक और प्रकाशक पर हो कार्रवाई

दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप, बोले 'वह उनकी निजी सोच या विचार नहीं.'

PHOOL SINGH BARAIYA CONTROVERSY
दिग्विजय सिंह ने किया फूल सिंह बरैया का समर्थन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 9:13 PM IST

3 Min Read
भोपाल: कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने उनका खुलकर समर्थन किया. दिग्विजय सिंह ने पूरे मामले पर सफाई दी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "विधायक फूल सिंह बरैया के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और उनके खिलाफ अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है."

'फूल सिंह बरैया का बयान उनके निजी विचार नहीं '

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि "फूल सिंह बरैया ने जो बात कही, वह उनकी निजी सोच या विचार नहीं हैं, बल्कि उन्होंने एक पुस्तक का संदर्भ (हवाला) दिया था. यह पुस्तक दर्शनशास्त्र से संबंधित है, जिसे पटना यूनिवर्सिटी के दर्शनशास्त्र विभाग से जुड़े एक ब्राह्मण प्रोफेसर द्वारा लिखा गया है." पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि "फूल सिंह बरैया ने स्पष्ट रूप से मंच से यह भी कहा था कि ये मेरे विचार नहीं हैं. मैं इन विचारों का विरोध करता हूं."

फूल सिंह बरैया के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप (ETV Bharat)

'लेखक और प्रकाशक पर हो कार्रवाई '

दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि "यदि किसी को पुस्तक की सामग्री से आपत्ति है, तो कार्रवाई विधायक पर क्यों की जा रही है? अगर कार्रवाई करनी ही है, तो उस पुस्तक के लेखक और प्रकाशक पर की जानी चाहिए. उन्होंने सीधे तौर पर निजी प्रकाशन का नाम लेते हुए कहा कि अगर किताब आपत्तिजनक है, तो उसके प्रकाशन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सिर्फ एक विधायक को निशाना बनाना गलत है."

विपक्ष पर लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप

दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह पूरा विवाद विपक्ष द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने और कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की साजिश है. उन्होंने कहा कि "बिना पूरी बात समझे, केवल बयान के एक हिस्से को उठाकर हंगामा खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण है.

बरैया की गंदी बात, मोहन यादव ने पूछा क्या राहुल गांधी ऐसे विधायक को पार्टी से बाहर करेंगे?

फूल सिंह बरैया पहले ही दे चुके हैं सफाई

कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन बातों का उल्लेख उन्होंने किया, वे किताब में लिखे विचार थे. वे स्वयं उन विचारों से सहमत नहीं हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनका विरोध भी किया है. इसके बावजूद मामले ने तूल पकड़ लिया.

