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भोजशाला पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में वाग्देवी का कोई जिक्र नहीं

उन्होंने भोजशाला में मां सरस्वती वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित करने के सवाल पर कहा पुरातत्व सर्वेक्षण की जिस रिपोर्ट के आधार पर इंदौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उसे रिपोर्ट में कहीं भी भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा होने का कोई जिक्र नहीं है. ऐसे में यदि प्रतिमा लंदन से लाई भी जाती है तो स्थापित कहां होगी यह भी देखना होगा. इसलिए पूरे मामले में अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नए सिरे से याचिका दर्ज की जाएगी.

कहा, पूरे मामले में अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नए सिरे से याचिका दर्ज की जाएगी

शुक्रवार को इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बताया हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसका अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से अपील की जाएगी. दिग्विजय सिंह ने बताया जामिया मस्जिद, बनारस के अलावा संबल और वृंदावन की मस्जिद से जुड़े तीन मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. भोजशाला चूंकि एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, ऐसे में वहां पूजा-अनुष्ठान की अनुमति का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा.

इंदौर: भोजशाला मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया कि उस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं जिसके आधार पर भोजशाला में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया गया है.

उन्होंने कहा देश में सामाजिक चेतना और सौहार्द के संकट के समय सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं. वही नीट एक्जाम को लेकर बोले, NEET की परीक्षा में भी बहुत बड़ा स्कैम है. उन्होंने कहा पार्लियामेंट की जिस कमेटी में परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर फैसले किए जाते हैं उस सर्वदलीय कमेटी ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए जो सिफारिश की थी उन्हें सरकार ने अब तक लागू नहीं किया जिसके कारण छात्रों के साथ बार-बार धोखा हो रहा है.

NEET पेपर लीक मामले में छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, असली “बड़ी मछलियां” अब भी बाहर

परीक्षा निरस्त होने के बाद अब छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, जबकि असली “बड़ी मछलियां” अब भी बाहर हैं. इसलिए प्रधानमंत्री को तुरंत शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेकर और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के चेयरमैन को तत्काल हटा देना चाहिए.

वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार को जमकर घेरा. दिग्गविजय सिंह ने कहा मोदी जी ने 2014 में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, अब वे खुद कह रहे है कि अच्छे दिन नहीं हैं. पेट्रोल महंगा...डीजल महंगा हर चीज महंगी हो गई. पहले तो कहते थे कांग्रेस के लोग मंगलसूत्र चुराकर ले जाएंगे. अब तो कह दिया न तो सोना खरीदो न विदेश जाओ, तेल कम खाओ.

विकसित भारत की बात करते थे आज पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है. कहते थे रुपये की कीमत गिर रही है मैं उसे रोकूंगा, लेकिन हमारे रुपये कीमत में जो गिरावट आई है इतिहास में कभी नहीं आई. बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है. गरीब और गरीब होता जा रहा है कुछ चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं.



