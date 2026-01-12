ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह बोले- भोपाल डिक्लेशन 2 के लिए जेन-जी से होगी चर्चा, बताएं आखिर वे क्या चाहते हैं?

भोपाल डिक्लेरेशन 1 की 25वीं वर्षगांठ के पहले पत्रकारों से रूबरू हुए दिग्विजय सिंह ने भोपाल डिक्लेरेशन के तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए किए कामों, सामाजिक बदलावों और प्रशासनिक विफलताओं पर बात की. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद के दौर में में एससी-एसटी वर्ग के लोगों को गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप और स्वरोजगार के अवसर देकर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के प्रयास किए गए.

भोपाल डिक्लेरेशन 2 के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है अब उस पर विस्तार से चर्चा होगी. ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया में देश भर के विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल होंगे. 13 जनवरी 2027 को इसका घोषणा पत्र जारी किया जाएगा.

भोपाल: भोपाल डिक्लेरेशन के 25 साल बाद मध्य प्रदेश में इसके पार्ट 2 बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके लिए भोपाल में देशभर के दलित और आदिवासी संगठन से जुड़े पदाधिकारी 12 और 13 जनवरी को मंथन करेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इसके लिए जनजाति वर्ग के युवाओं से भी चर्चा की जाएगी. अब समय आ गया है जब जेन जी (Gen G) से भी चर्चा होना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं.

सन 2002 के भोपाल डिक्लेरेशन को पूरे देश में देखा और समझा गया. अलग-अलग राज्यों ने अपने डिक्लेरेशन जारी किए. अब सामाजिक संरचना बदल चुकी है. 2000 के बाद जन्मी पीढ़ी यानी जेन-जी से भी चर्चा होनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं. एससी-एसटी वर्ग के युवाओं से भी चर्चा होनी चाहिए. भोपाल डिक्लेरेशन 2 के मसौदे पर विभिन्न वर्गो, प्रदेशों और जनप्रतिनिधियों से राय ली जाएगी.

दंबंगों की कब्जे की जमीन छीनने से हुआ नुकसान

दिग्विजय सिंह ने 2002-03 में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकारी खरीद में आरक्षण दिया गया. डिप्लोमा, डिग्रीधारी युवाओं को बिना टेंडर काम दिए जाने की व्यवस्था की गई. सरकारी जमीनों पर दबंगों का कब्जा था. उन्हें हटाकर अनुसूचित जाति -जनजाति वर्ग को पट्टे दिए गए थे. इस वजह से हमें ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान भी उठाना पड़ा. सत्ता परिवर्तन के बाद बड़ी संख्या में पट्टे निरस्त कर दिए गए. ऐसे मामलों को देखते हुए भोपाल डिक्लेरेशन 2 में इसके क्रियान्वयन को सबसे अहम मुद्दा बनाया जा रहा है.

सज्जन बोले- अधिकारियों ने फेल दिया हमारा दलित एजेंडा

इसके पहले पूर्व मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार ने भोपाल डिक्लेरेशन को पवित्र मन से लागू किया था लेकिन गड़बड़ी अधिकारियों ने की. इसका खामियाजा पार्टी को 2003 के चुनाव में भुगतना पड़ा. एससी-एसटी वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए भोपाल डिक्लेशन के खिलाफ अधिकारियों ने भूमिका निभाई. अधिकारियों ने हमारे दलित एजेंडे को फेल करने में बड़ी भूमिका निभाई थी. सरकार ने आदिवासियों को पट्टा दिए जाने की व्यवस्था की, लेकिन अधिकारियों ने 10 से 15 हजार रुपए तो लिए, लेकिन वह पट्टे आज तक नहीं मिले.