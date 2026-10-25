यात्रा लेकर शाजापुर पहुंचे दिग्विजय सिंह, RSS बीजेपी और बजरंग दल को बताया कट्टर विचारधारा वाला
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पहुंची शाजापुर, मंदिर में दर्शन कर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, RSS और बजरंगदल पर उठाए सवाल. धीरज गवाली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 2:05 PM IST
शाजापुर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शाजापुर पहुंची. इस दौरान दिग्विजय सिंह ने रेस्ट हाऊस पर पत्रकार वार्ता की. जिसमें उन्होंने आरएसएस, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पर जमकर निशाना साधा. साथ ही वोट चोरी और श्रीराम मंदिर के चंदा घोटाले पर भी जमकर तंज कसा.
चंदा चोरी और वोट चोरी का उठाया मुद्दा
सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा लेकर शाजापुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जगह-जगह भव्य स्वागत किया गया. वहीं दिग्विजय सिंह ने करेडी माताजी एवं शाजापुर में मां राजराजेश्वरी मंदिर पहुंच कर माता के दर्शन किए और यात्रा निकाली. इसके पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की. जिसमें दिग्विजय सिंह ने "सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी. साथ ही श्रीराम मंदिर के चंदे और निर्माण से जुड़े वित्तीय हिसाब-किताब पर सवाल उठाए. उन्होंने मंदिर को मिले सोने-चांदी, जेवरात और नकद दान का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की. अयोध्या में जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर भी उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए है.
कट्टरता को बढ़ावा देते है आरएसएस और विहिप
दिग्विजय सिंह ने आरएसएस, विहिप और बजरंग दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सभी संगठन कट्टरता को बढ़ावा देते हैं. ये संगठनों पर नफरत फैलाने और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं. उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या इसी कट्टरता के कारण हुई थी, उन्होंने नाथूराम गोडसे को आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति बोला. सनातन धर्म और हिंदू धर्म के संबंध को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी.
बैलेट पेपर से चुनाव करने के पक्षधर है दिग्विजय सिंह
ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने तीखे तेवर दिखाए. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित करने के आरोप लगाए. पूर्व सीएम ने वोट चोरी और नोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पैरवी की. उन्होंने भाजपा पर धर्म और सामाजिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करने के आरोप भी लगाए.
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दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, आने वाले समय में सभी चुनाव बैलेट पेपर से हों. इसके लिए वे मांग कर रहे है, उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन सॉफ्टवेयर से संचालित होती है, इसलिए उसका डाटा सुरक्षित नहीं मान सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को आने वाले समय में चुनाव को बैलेट पेपर पर करवाना चाहिए.
950 किलोमीटर की होगी यात्रा
उज्जैन के महाकाल धाम से शुरू हुई दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पांचवें दिन शाजापुर पहुंची. करीब 950 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन अयोध्या में भगवान श्रीराम के चरणों में किया जाना है. शाजापुर में जगह-जगह यात्रा का स्वागत हुआ. बड़ी संख्या में राम भक्त और कांग्रेस कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल हुए. वहीं यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर दिग्विजय सिंह द्वारा जो बयान दिए जा रहे है, उससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है.