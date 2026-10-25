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यात्रा लेकर शाजापुर पहुंचे दिग्विजय सिंह, RSS बीजेपी और बजरंग दल को बताया कट्टर विचारधारा वाला

यात्रा लेकर शाजापुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ( ETV Bharat )

शाजापुर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शाजापुर पहुंची. इस दौरान दिग्विजय सिंह ने रेस्ट हाऊस पर पत्रकार वार्ता की. जिसमें उन्होंने आरएसएस, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पर जमकर निशाना साधा. साथ ही वोट चोरी और श्रीराम मंदिर के चंदा घोटाले पर भी जमकर तंज कसा.

चंदा चोरी और वोट चोरी का उठाया मुद्दा