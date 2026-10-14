विजयदाशमी से पदयात्रा पर निकलेंगे दिग्विजय सिंह, उज्जैन से शुरू हो रही यात्रा का रुट प्लान जारी
दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा 20 अक्टूबर को महाकाल की नगरी में शिवलिंग निर्माण के बाद शुरू होगी. रिपोर्ट शिफाली पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:48 PM IST
भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के फर्स्ट फेज का रूट जारी कर दिया गया है. दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा 20 अक्टूबर विजयदाशमी के मौके पर महाकाल की नगरी उज्जैन से निकलेगी जो भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या तक पहुंचेगी. इस यात्रा के पहले चरण का रूट फाइनल कर जारी कर दिया गया है. फर्स्ट फेज में ये पदयात्रा 20 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक मध्य प्रदेश के उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ एवं गुना जिलों के विभिन्न शहरों और ग्रामीण इलाकों से गुजरेगी.
20 अक्टूबर को शिवलिंग निर्माण के बाद शुरू होगी पदयात्रा
यात्रा का शुभारंभ 20 अक्टूबर को उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन एवं पूजन-अर्चन के साथ होगी. इस अवसर पर नृसिंह घाट के समीप बालाजी गार्डन में विश्व कल्याणार्थ असंख्य पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, पूजन-अभिषेक, कन्या भोज एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा. इसके पश्चात दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा प्रारंभ होगी.
यात्रा के जरिए सामाजिक सद्भाव की भी कोशिश
5 नवंबर को प्रथम चरण की पदयात्रा पाटई आश्रम पहुंचने के पश्चात दीपावली पर्व के अवसर पर पांच दिवसीय अवकाश रहेगा. सत्य, धर्म, न्याय और स्वाभिमान का संदेश लेकर निकलेगी यात्रा. दिग्विजय सिंह ने कहा कि "हमारे 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल आदर्शों सत्य, न्याय, सदाचार, करुणा और स्वाभिमान के प्रति जनजागरण करना तथा धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के दान एवं चढ़ावे के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को जन-जन तक पहुंचाना है.
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यात्रा के दौरान विभिन्न नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों, धर्मावलंबियों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों से संवाद किया जाएगा. यात्रा के माध्यम से सामाजिक सद्भाव, धार्मिक आस्था के सम्मान और सत्य एवं न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया जायेगा. यात्रा के निर्धारित मार्ग, कार्यक्रम, रात्रि विश्राम स्थलों एवं सहभागिता संबंधी अन्य जानकारियों के लिए 0755-2441788 एवं 0755-2441790 पर संपर्क किया जा सकता है."