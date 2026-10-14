ETV Bharat / state

विजयदाशमी से पदयात्रा पर निकलेंगे दिग्विजय सिंह, उज्जैन से शुरू हो रही यात्रा का रुट प्लान जारी

दिग्विजय सिंह की उज्जैन से शुरू हो रही यात्रा का रुट प्लान जारी ( ETV Bharat )

भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के फर्स्ट फेज का रूट जारी कर दिया गया है. दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा 20 अक्टूबर विजयदाशमी के मौके पर महाकाल की नगरी उज्जैन से निकलेगी जो भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या तक पहुंचेगी. इस यात्रा के पहले चरण का रूट फाइनल कर जारी कर दिया गया है. फर्स्ट फेज में ये पदयात्रा 20 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक मध्य प्रदेश के उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ एवं गुना जिलों के विभिन्न शहरों और ग्रामीण इलाकों से गुजरेगी.

20 अक्टूबर को शिवलिंग निर्माण के बाद शुरू होगी पदयात्रा