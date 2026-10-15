ETV Bharat / state

सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के बाद क्या है अगला मिशन, दिग्विजय सिंह ने बताया अपना स्पेशल प्लान

दिग्विजय सिंह सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में हर दिन 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में हर दिन 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे. इस यात्रा के पहले चरण के लिए रूट प्लान तैयार कर लिया गया है. यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन से विजयदशमी के दिन शिवलिंग निर्माण और पूजन अर्चन के बाद 21 अक्टूबर की सुबह से शुरू होगी. दिग्विजय सिंह ने अपनी इस यात्रा के बारे में राहुल गांधी को पहले ही सूचना दे दी है. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे तो फिलहाल उन्होंने इसको लेकर इंकार किया है. उधर, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस यात्रा के बाद वे एक्सपर्ट के जरिए बताएंगे कि ईवीएम में किस तरह छेड़खानी कर वोट चोरी की जा रही है.

पहले सत्र में वे करीबन 9 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे