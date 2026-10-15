सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के बाद क्या है अगला मिशन, दिग्विजय सिंह ने बताया अपना स्पेशल प्लान
दिग्विजय सिंह सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में हर दिन 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे, यात्रा के बाद कराएंगे ईवीएम की टेस्टिंग. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:31 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा में हर दिन 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे. इस यात्रा के पहले चरण के लिए रूट प्लान तैयार कर लिया गया है. यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन से विजयदशमी के दिन शिवलिंग निर्माण और पूजन अर्चन के बाद 21 अक्टूबर की सुबह से शुरू होगी. दिग्विजय सिंह ने अपनी इस यात्रा के बारे में राहुल गांधी को पहले ही सूचना दे दी है. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल होंगे तो फिलहाल उन्होंने इसको लेकर इंकार किया है. उधर, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस यात्रा के बाद वे एक्सपर्ट के जरिए बताएंगे कि ईवीएम में किस तरह छेड़खानी कर वोट चोरी की जा रही है.
पहले सत्र में वे करीबन 9 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे
राजधानी भोपाल में मीडिया से रू-ब-रू हुए दिग्विजय सिंह ने "बताया कि महाकाल की नगरी उज्जैन से विजयदशमी के मौके पर उनकी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू होने जा रही है. हर दिन उनकी यात्रा सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी. पहले सत्र में वे करीबन 9 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे. तीन किलोमीटर पर अल्प विराम, चाय और नाश्ता होगा. पहले सत्र की यात्रा के बाद दोपहर का भोजन होगा. इसके बाद दोपहर 3 बजे से फिर यात्रा शुरू होगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी. इस सत्र में वे 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे. रात्रि विश्राम जिस गांव में होगा वहां शाम को भजन कीर्तन होंगे. कोशिश होगी कि रामलीला का भी आयोजन किया जाए.
यात्रा के बाद ईवीएम की टेस्टिंग कराएंगे दिग्गी
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर के मामले को लेकर इंडिया अलाएंस ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी. उनके द्वारा भी एक पिटीशन दाखिल की गई है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और गृह विभाग को भी पार्टी बनाया गया है. उनकी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं. दिग्विजय सिंह ने कहा कि पिटीशन के जरिए उन्होंने एसआईआर में मतदाता का नाम काटने और जोड़ने का अधिकार चुनाव आयोग को था ही नहीं, यह अधिकार ईआरओ को होता है, लेकिन आयोग ने इसके लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, जो अवैधानिक है. उन्होंने कहा कि ईवीएम के जरिए भी वोट चोरी संभव है और सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के बाद वे एक्सपर्ट के जरिए इसका डेमो पेश करेंगे. इसमें आईआईटी के एक्सपर्ट भी शामिल होंगे.
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शिवराज ने कराए अवैध कब्जे
सीहोर में आदिवासियों को बेदखल किए जाने के सवाल पर दिग्जिवय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी क्षेत्रों में पदयात्रा शुरू की है. बहुत बड़े स्थान पर जंगल कटवा के अवैध स्थान दिलवाए गए हैं, ऐसी कई शिकायतें मुझे भी आई है. उन्होंने कहा कि जिनका मकान, झोपड़ी टूटी है उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या वे भूमिहीन हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 2004 से अभी तक बुधनी के आदिवासी क्षेत्रों में अतिक्रमण की जांच के लिए आयोग बनाया जाना चाहिए, जो पता करे कि जंगल की जमीन पर किस-किस ने कब्जा किया है. उन्होंने कहा कि जिन भूमिहीनों को हटाया गया, उनके साथ मेरी सहानुभूति है, ऐसे लोगों को हटाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.