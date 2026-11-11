सनातन यात्रा में दिग्विजय सिंह का सियासी बम, रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी को दे डाली नसीहत
सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के बयान पर चढ़ा सियासी पारा, गुटबाजी पर उठे सवाल, रामेश्वर शर्मा की जीतू पटवारी को सलाह. शिफाली पांडे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 6:35 PM IST
भोपाल: दिग्विजय सिंह ने जब पहली बार सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकलने का एलान किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी यात्रा पूरी तरह से गैर रानजीतिक है. लिहाजा वे यात्रा के दौरान कोई सियासी बयान नहीं देंगे. ट्विटर से भी दूरियां बनाएंगे, लेकिन यात्रा को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ कि उनके मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर दिए गए एक बयान के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस का सियासी पारा चढ़ गया है. पार्टी की गुटबाजी भी सतह पर दिखाई देने लगी है. 2028 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में होगा.
इस सवाल पर बिना मिनट भर का ब्रेक लिए दिग्विजय सिंह ने जवाब में कहा जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में होगा चुनाव. हालांकि कांग्रेस के ही विधायक दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते. उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.
सनातन की यात्रा में सियासत का बयान, दिग्विजय ने दी जीतू-उमंग को कमान
दिग्विजय सिंह भले सनातन की यात्रा पर हो. उज्जैन से शुरू हुई यात्रा का मुकाम अयोध्या हो, लेकिन दिग्विजय सिंह बोले और रानजीति पर कोई बवाल ना खड़ा हो ये मुमकिन नहीं हो सकता, तो सीधे सरल सवाल का दिग्विजय सिंह ने सीधा और सरल जवाब दिया, लेकिन उस जवाब के बाद बवाल मच गया. राजगढ़ में उनसे पूछा गया कि 2028 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस किन नेताओं के नेतृत्व में लड़ेगी. दिग्विजय सिंह ने बेहद सहजता से जवाब दिया कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की नुमाइंदगी में होगा चुनाव, लेकिन विधानसभा चुनाव के दो साल पहले आए दिग्विजय के इस बयान से सियासी तापमान बढ़ गया है."
कांग्रेस के विधायक बोले ये तो केन्द्रीय नेतृत्व तय करेगा
पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान से कांग्रेस के ही विधायक इत्तेफाक नहीं रखते. विधायक आरिफ मसूद से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि "2028 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, इसका फैसला प्रदेश स्तर पर नहीं होगा. ये राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा." यानि पार्टी के भीतर ही दिग्विजय सिंह के बयान पर सहमति नहीं है.
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रामेश्वर की जीतू को सलाह दिग्विजय सिंह से सतर्क रहें
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है "जीतू पटवारी के भविष्य के बारे में दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छी संरचना कर रखी है. दिग्विजय पेड़ पर नहीं चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं. उन्होंने वही काम अभी फिर जीतू के साथ किया है. पहले भी कई बार चने के झाड़ पर चढ़ा के उतार चुके हैं. राजा का काम पतंग की डोर ढीली देना फिर मांजा से कटवा देना. अगर दिग्गी राजा अगर जीतू पटवारी को बनाना चाहते हैं तो भैय्या जयवर्धन का क्या करने वाले है. इसलिए जीतू पटवारी सतर्क रहो. इसके पहले भी कांतिलाल भूरिया जमुना देवी सुभाष यादव को मुख्यमधारा में नहीं आने दिया. उन्होंने जीतू पटवारी को सलाह दी कि आप दिग्विजय सिंह से पूरी तरह सावधान रहना."