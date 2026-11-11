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सनातन यात्रा में दिग्विजय सिंह का सियासी बम, रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी को दे डाली नसीहत

सनातन यात्रा में दिग्विजय सिंह का सियासी बम ( ETV Bharat )

भोपाल: दिग्विजय सिंह ने जब पहली बार सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर निकलने का एलान किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी यात्रा पूरी तरह से गैर रानजीतिक है. लिहाजा वे यात्रा के दौरान कोई सियासी बयान नहीं देंगे. ट्विटर से भी दूरियां बनाएंगे, लेकिन यात्रा को एक महीना भी पूरा नहीं हुआ कि उनके मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर दिए गए एक बयान के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस का सियासी पारा चढ़ गया है. पार्टी की गुटबाजी भी सतह पर दिखाई देने लगी है. 2028 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में होगा.

इस सवाल पर बिना मिनट भर का ब्रेक लिए दिग्विजय सिंह ने जवाब में कहा जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में होगा चुनाव. हालांकि कांग्रेस के ही विधायक दिग्विजय सिंह के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते. उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं.