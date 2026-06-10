ETV Bharat / state

दिग्गी राजा का सरगुजा प्रेम : आखिर क्यों सरगुजा के विकास के लिए दिग्विजय सिंह ने दी 20 लाख की स्वीकृति

सरगुजा: अंबिकापुर में जहां एक ओर सरकार विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करती दिखती है तो वहीं दूसरी ओर जनता सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरती दिखती है. इधर सरगुजा के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ना तो सत्ता में हैं और ना ही वो विधायक हैं, लिहाजा छोटे मोटे विकास के काम के लिए कोई मद उनके पास भी नहीं है तो सिंहदेव ने संबंधों का लाभ लिया और सरगुजा के कुछ विकास कार्यों की मांग मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह से कर दी.

बड़ी बात ये है कि उनकी मांग पर दिग्विजय सिंह ने सरगुजा कलेक्टर को ऑफिशियल लेटर भी भेज दिया कि उनके मद से उक्त कार्यों की स्वीकृति दी जाए. दरअसल, ये राशि तीन स्थानों पर विकास कार्यों के लिए दी गई है. 10 लाख की राशि अंबिकापुर के रिंग रोड में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट के उन्नयन के लिए, 5 लाख की राशि रनपुर में चबूतरा निर्माण के लिए और 5 लाख की राशि मेंड्रा कला में तालाब के घाट निर्माण के लिए दी गई है.

दिग्विजय सिंह ने सरगुजा को दी 20 लाख रुपये की मदद (ETV Bharat Chhattisgarh)

टीएस सिंहदेव ने दिग्गी राजा से मांगी थी मदद

बहरहाल, सियासत के अलग ही रंग देखने को मिला है, अक्सर विपक्ष में आने के बाद नेता जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते और उसका ठीकरा सत्ता पर फोड़ते दिखते हैं. लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए विरोध करने के सिवा कोई अन्य प्रयास ना दिखता है और ना विपक्ष के बस में होता है. लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव आज विपक्ष में हैं, खुद भी चुनाव हारे हुए हैं बावजूद इसके उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किया. ना सिर्फ विपक्ष को घेरने का काम किया बल्कि अपने स्तर पर विपक्ष में होते हुए अपनी पार्टी के राज्य सभा संसद से सहयोग लेकर क्षेत्र के विकास में पहल की है.

टी एस सिंहदेव ने दिग्विजय सिंह से मांगी मदद (ETV Bharat Chhattisgarh)

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के निज सचिव ओपी शर्मा ने बताया कि "छत्तीसगढ़ से पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था जिस पर अधिकारिक लेटर कलेक्टर सरगुजा को भेजा गया था. अब तक इस राशि के उपयोग के लिए आनलाइन स्वीकृत भी मिल गई होगी."