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बंडा शराबकांड पर दिग्विजय सिंह फायर, एसपी पर गंभीर आरोप, कलेक्टर की मुख्य सचिव से करेंगे शिकायत

कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में दबाव बनाकर परिवहन विभाग लूट के लिए लिया था. वहीं उन्होंने शराबकांड की जांच के लिए बनाए गए आयोग के जस्टिस विष्णु प्रताप चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने व्यापमं कांड के आरोपियों को बचाने का काम किया. अब वे शराबकांड के आरोपियों को बचाने का काम करेंगे.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रविवार सुबह मीडिया से से बातचीत करते हुए सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने एसपी पर शराब माफिया को संरक्षण और 50 लाख की अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की. वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें एक पूर्व मुख्यमंत्री का फोन उठाने की फुर्सत नहीं है. इसकी शिकायत मैं मुख्य सचिव से करूंगा.

सागर: बंडा शराबकांड को लेकर शनिवार को सागर दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिनभर बंडा के उन गांवों का दौरा किया, जो शराबकांड के पीड़ित हैं. देर रात वे जिला अस्पताल और मेडिकल काॅलेज पहुंचे जहां उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सागर एसपी अनुराग सुजानिया पर बेहद गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सागर एसपी शराब माफिया से 50 लाख रुपए प्रति माह की अवैध वसूली कर रहे हैं. उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सागर एसपी को तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाए.

सागर में मरीजों से मिलते दिग्विजय सिंह (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, एसपी अनुराग सुजानिया जब मुरैना के एसपी थे, उस समय भी अवैध शराब से 22 लोगों की मौत हुई थी. और अब सागर में भी 40 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है. मुरैना का एक ठेकेदार यहां शराब का काम कर रहा है, जिसे पुलिस अधीक्षक का सीधा संरक्षण प्राप्त है.

कलेक्टर को मोबाइल उठाने की फुरसत नहीं

वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल की मुख्य सचिव से शिकायत करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि कलेक्टर को एक पूर्व मुख्यमंत्री का फोन उठाने की फुरसत नहीं है. मैनें कई बार उन्हें फोन लगाया, लेकिन उन्होंने एक भी बार फोन रिसीव नहीं किया. एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह के व्यवहार की मुख्य सचिव से शिकायत करूंगा.

कांग्रेस में लूटी की, अब भाजपा में कर रहे हैं

दिग्विजय सिंह ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कहा कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए लूट की और अब भाजपा में रहकर वही काम कर रहे हैं. कमलनाथ सरकार बनी, तो उन्होंने सिंधिया के माध्यम से दबाव डालकर परिवहन विभाग सिर्फ लूट के लिए लिया था.

जांच आयोग के जस्टिस पर गंभीर आरोप

जहरीली शराब कांड की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस विष्णु प्रताप चौहान की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया. दिग्विजय सिंह आरोप लगाया कि यह वही जस्टिस हैं जिन्होंने व्यापम कांड के आरोपियों को बचाया था. यह आयोग सिर्फ जहरीली शराब कांड के आरोपियों को बचाने का काम करेगा.