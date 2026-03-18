ETV Bharat / state

दिग्विजय सिंह को क्यों याद आए अटलजी? खुद की सियासत पर बोले-ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर

देश भर के 59 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल जुलाई माह तक पूरा होने जा रहा है. उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं. दिग्विजय सिंह ने अपने भाषण में खास तौर पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया.

भोपाल: राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सदन में अपने विदाई भाषण में कबीर को याद किया. यूं अपने बयानों से उनके विरोधियों की लंबी कतार है. लेकिन दिग्विजय ने दार्शनिक अंदाज में कबीर को याद करते हुए अपनी सियासत का फलसफा दो लफ्जों में बयां किया. कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर.

दिग्विजय सिंह ने अपने विदाई भाषण की शुरुआत में बताया कि किस तरह से छात्र जीवन तक उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था. उन्होंने कहा कि "लोगों को आश्चर्य होगा कि छात्र जीवन में मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि 22 साल की उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष बन गया, 30 साल की उम्र में विधायक बन गया. 33 साल में सांसद और फिर 40 साल में मुख्यमंत्री बन गया."

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का विदाई भाषण (Sansad TV)

'कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया'

दिग्विजय सिंह ने कहा कि "मैंने अपने जीवन में कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस लोकसभा में भी रहा जिसमें अटल जी, राजीव जी और चंद्रशेखर जी हुआ करते थे. इन लोगों से प्रभावित होकर ही मैंने अपना राजनीतिक सफर पूरा किया है. मैंने किसी के प्रति कटुता नहीं पाली. विचारधारा में मतभेद होते हैं, मनभेद होने नहीं दिए. हो सकता है कि कटुता आई हो किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं."

दिग्विजय बोले-'ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर'

दिग्विजय सिंह ने कहा कि "विधानसभा हो या लोकसभा या राज्यसभा मेरे संबंध उनसे भी बहुत अच्छे रहे जिनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं. लोकतंत्र की बुनियाद है चर्चा. सदन में ये सत्ता पक्ष की जवाबदारी होती है कि वो चर्चा करने के बाद कई रास्ता निकाले. रास्ता निकलता है और निकलना चाहिए. यही बुनियाद है लोतकंत्र की."

उन्होंने कहा कि "इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जिस प्रकार से सांप्रादयिक कटुता बढ़ती जा रही है, मनमुटाव बढ़ रहा है, ये देश के लिए उचित नहीं है, ना हमारी संस्कृति ना संस्कार ना संविधान के लिए उचित है. उन्होंने आखिर में कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर."