"अहंकार का अंत तय होता है, सत्ता में बैठे लोगों को विनम्र होना चाहिए", करनाल में बोले दिग्विजय सिंह चौटाला

जेजेपी की ओर से “युवा योद्धा सम्मेलन” की तैयारी के लिए युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला करनाल पहुंचे थे.

Digvijay Chautala On Krishna Bedi
युवा योद्धा सम्मेलन” की तैयारी (Etv Bharat)
करनालः जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने करनाल में बीते दिनों हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ कथित तल्खी के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "उनकी ओर से किसी के साथ कोई तल्खी नहीं है. वह मंत्री हैं और मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं. कृष्ण बेदी बहुत बड़े आदमी हैं. उनके भीतर अहंकार बोल रहा है.” उन्होंने आगे कहा कि "अहंकार का अंत तय होता है और जब सही समय आता है तो अहंकार टूटता जरूर है. सत्ता में बैठने वालों को विनम्र रहना चाहिए, न कि अहंकारी."

सिक्योरिटी को लेकर उठे सवाल : दिग्विजय सिंह चौटाला ने खुद को दोबारा मिली सुरक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि " मैंने कभी सिक्योरिटी की मांग नहीं की थी. पहले सुरक्षा दी गई, फिर यह कहकर हटा ली गई कि दिग्विजय की कोई हैसियत नहीं है. अब अचानक दोबारा सुरक्षा दे दी गई, लेकिन इसके पीछे की वजह उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही है."

करनाल में दिग्विजय सिंह चौटाला का तीखा हमला (Etv Bharat)

इनेलो पर तीखा तंज : आगामी दिनों में इनेलो द्वारा आयोजित किए जा रहे युवा सम्मेलन पर दिग्विजय चौटाला ने कड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "इनेलो थकी हुई और रिटायर्ड लोगों की पार्टी बनकर रह गई है. इनेलो के किसी भी मंच पर युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है." उन्होंने कहा कि "60 प्लस उम्र के लोग अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और पार्टी का कोई भविष्य नजर नहीं आता."

क्रिकेट का उदाहरण देकर सियासी कटाक्ष : दिग्विजय चौटाला ने पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली का उदाहरण देते हुए कहा कि "जैसे खिलाड़ियों को एक समय रिटायरमेंट लेने के लिए कहा जाता है और वे विदाई मैच खेलते हैं, उसी तरह इनेलो के नेता भी विदाई मैच खेलने वाले लोग हैं. उन्हें पता है कि आगे उनका कोई भविष्य नहीं है."

Digvijay Chautala On Krishna Bedi
करनाल में दिग्विजय सिंह चौटाला (Etv Bharat)

हनी सिंह विवाद पर प्रतिक्रिया : गायक हनी सिंह से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि "हनी सिंह ने इस मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर पूरे मामले का खंडन किया और खुले दिल से अपनी गलती स्वीकार की है."

बी प्राक को धमकी और बिगड़ती कानून-व्यवस्था : गायक बी प्राक को मिली धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश और देश की कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि "हालात ऐसे हो गए हैं कि हर व्यक्ति टारगेट बन रहा है. सरेआम गोलियां चल रही हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हत्या, लूट या डकैती की खबर सामने न आती हो.

27 जनवरी को करनाल में युवा सम्मेलन : 27 जनवरी को करनाल में होने वाले जेजेपी के “युवा योद्धा सम्मेलन” को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि "यह सम्मेलन बेहद बड़ा और ऐतिहासिक होगा, जिसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी."

