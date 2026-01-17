ETV Bharat / state

"अहंकार का अंत तय होता है, सत्ता में बैठे लोगों को विनम्र होना चाहिए", करनाल में बोले दिग्विजय सिंह चौटाला

युवा योद्धा सम्मेलन” की तैयारी ( Etv Bharat )

करनालः जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने करनाल में बीते दिनों हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ कथित तल्खी के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी. दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "उनकी ओर से किसी के साथ कोई तल्खी नहीं है. वह मंत्री हैं और मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं. कृष्ण बेदी बहुत बड़े आदमी हैं. उनके भीतर अहंकार बोल रहा है.” उन्होंने आगे कहा कि "अहंकार का अंत तय होता है और जब सही समय आता है तो अहंकार टूटता जरूर है. सत्ता में बैठने वालों को विनम्र रहना चाहिए, न कि अहंकारी." सिक्योरिटी को लेकर उठे सवाल : दिग्विजय सिंह चौटाला ने खुद को दोबारा मिली सुरक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि " मैंने कभी सिक्योरिटी की मांग नहीं की थी. पहले सुरक्षा दी गई, फिर यह कहकर हटा ली गई कि दिग्विजय की कोई हैसियत नहीं है. अब अचानक दोबारा सुरक्षा दे दी गई, लेकिन इसके पीछे की वजह उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही है." करनाल में दिग्विजय सिंह चौटाला का तीखा हमला (Etv Bharat) इनेलो पर तीखा तंज : आगामी दिनों में इनेलो द्वारा आयोजित किए जा रहे युवा सम्मेलन पर दिग्विजय चौटाला ने कड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि "इनेलो थकी हुई और रिटायर्ड लोगों की पार्टी बनकर रह गई है. इनेलो के किसी भी मंच पर युवाओं के लिए कोई जगह नहीं है." उन्होंने कहा कि "60 प्लस उम्र के लोग अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और पार्टी का कोई भविष्य नजर नहीं आता."