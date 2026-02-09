ETV Bharat / state

आदिवासी और जंगल की लड़ाई लड़ेंगे दिग्विजय सिंह, भाजपा विधायक पर बोला हमला

कई जगह जमीन कन्वर्ट की जा रही है और जहां कन्वर्ट नहीं हो रही है वहां दूसरे आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीद कर खरीदने और बेचने वाले दोनों आदिवासियों को ठगा जा रहा है.

शनिवार को कांग्रेस के पंचायत सदस्यता अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम में सिवनी के परासपानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने पेंच टाइगर रिजर्व में बनने वाले रिसोर्ट और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे के मामले में भी बयान दिया है. दिग्विजय सिंह का कहना है कि आदिवासियों की जमीन पर बनने वाले रिसोर्ट पर वे खुद कांग्रेसियों के साथ जाकर कब्जा दिलाएंगे. पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है.

सिवनी: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि पेंच नेशनल पार्क के कोर एरिया में लोकल आदिवासियों को रिसोर्ट बनाने की अनुमति नहीं मिल रही है. लेकिन दूसरे जिलों के आदिवासियों के नाम पर भाजपा के विधायक जमीन खरीद कर रिसोर्ट बना रहे हैं. इसके लिए वे खुद लड़ेंगे और आदिवासियों को उनका हक दिलाएंगे.

लोकल के आदिवासियों को नहीं मिल रही अनुमति, बाहर के आदिवासी कोर एरिया में बना रहे रिसोर्ट

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भाजपा के एक विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने गांव के चार आदिवासियों के नाम पर पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन खरीदने का काम शुरू कर दिया है. पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में भी जमीन खरीद रिसोर्ट बना रहे हैं. स्थानीय आदिवासियों को कोई परमिशन नहीं है और बाहर के आदिवासियों के नाम पर रिसोर्ट बना रहे हैं. इसके लिए वे खुद कांग्रेस के साथ आंदोलन चलाएंगे और प्रभावित आदिवासियों को हिस्सा भी दिलाएंगे.

एनजीओ ने अंग्रेजी में बना दी रिपोर्ट, आदिवासियों को नहीं आया समझ

रिसोर्ट बनाने के लिए जिन नियमों के तहत मंजूरी मिलनी थी और आदिवासियों से जो करार करना था उसके लिए गुजरात के एक एनजीओ ने पूरी रिपोर्ट अंग्रेजी में बनाकर पेश कर दी. गांव के आदिवासियों को अंग्रेजी समझ नहीं आती इसलिए उन्होंने साइन भी कर दिया. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में रिपोर्ट बनाकर गांव के आदिवासियों को एनजीओ ने धोखा दिया है इसकी जांच करने की मांग करेंगे.

विधानसभा में भी गूंजा था मुद्दा, चल रही है जाँच

सिवनी के वरिष्ठ पत्रकार मनीष तिवारी ने बताया कि पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में दो आदिवासियों के नाम पर रिसोर्ट बनाने का मुद्दा शीतकालीन सत्र में विधानसभा में मनावर से कांग्रेस के आदिवासी विधायक हीरालाल अलावा ने उठाया था. इस संबंध में उन्होंने पूछा था कि सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कुरई में पेंच पार्क की ग्राम पंचायत टूरिया के अवरगनी में रिसोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है. पेंच एरिया में राकेश गोंड और नत्थू कोल के नाम से जमीन कैसे खरीदी गई और उनके पास इतना पैसा कहां से आया कि उन्होंने पेंच क्षेत्र में 31 एकड़ जमीन खरीद ली जहां करोड़ों रुपया खर्च कर रिसोर्ट बनाया जा रहा है.

कोर एरिया निर्माण कामों के लिए बनाए गए हैं कड़े नियम

पूर्व पायलट और वन प्राणी संरक्षण के लिए काम करने वाले समाजसेवी कैप्टन बृजेश भारद्वाज ने बताया कि राजपत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कोर क्षेत्र में होटल, रिसोर्ट, भवन निर्माण के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. जिसमें संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किमी के भीतर होटल, रिसोर्ट या किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दिए जाने का प्रावधान है.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 क 29) की धारा 3 (1) की उप धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोर क्षेत्र में प्रभावी निगरानी के लिए 7 सदस्यीय निगरानी समिति का भी गठन किए जाने का प्रावधान है. जो भारत के राजपत्र की अधिसूचनाओं के उपबंधों का पालन कराने के लिए बाध्य रहती है.