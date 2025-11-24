ETV Bharat / state

लोकतंत्र बचाने GenZ को ही आगे आना पड़ेगा, दिग्विजय का मोदी व चुनाव आयोग पर निशाना

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, '' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस अफसर ऐसे लोगों के दस्तखत करवाए हैं जो पहले से ही भाजपा में मेंबर हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं. इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इनके घर पर करोड़ों रुपए मिले और वही सब चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं. वही चुनाव आयोग जो पूरी तरीके से बेईमानी पर उतरा हुआ है.''

इंदौर : वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. दो दिन के इंदौर दौरे पर आए दिग्विजय सिंह ने यहां कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी व पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब जेन जी (GenZ) को ही आगे आना पड़ेगा.

इस देश में लोकतंत्र बचाने का समय आ गया है और इसी को लेकर आने वाली 26 नवंबर को भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और हम सब द्वारा भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाई गई है. इस दौरान हम सभा करेंगे, लोगों से जन चर्चा कर भारतीय संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे. विशेष कर मैं सभी युवा साथी जिन्हें जेन जी (GenZ) कहते हैं उनसे आवाहन करता हूं कि उन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आना होगा.

एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल

इस दौरान दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि वोटर को बहुत अधिकार मिले हैं लेकिन एसआईआर के माध्यम से यह लोगों का वोट छीन रहा है. यह वोट छीनकर लोगों की नागरिकता भी छीन लेंगे क्योंकि इनका दूसरा कदम वही है. इसलिए इस देश में नागरिकता छीनी गई और उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई है. जब उनसे पूछा गया कि नेपाल की तर्ज पर जेन जी भारत में भी इस तरह का आंदोलन कर सकता है? तो इसपर दिग्विजिय सिंह ने कहा, ''यह सवाल आप जेन जी से पूछें.''

मेरा स्वागत सत्कार न करें कांग्रेस कार्यकर्ता

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने मंच से होने वाले स्वागत सत्कार पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, '' कोई भी व्यक्ति या कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता मेरा आने पर मेरा स्वागत ना करें, मेरे पोस्टर बैनर न लगाएं. क्योंकि 22 साल से हम विपक्ष में हैं और अब यह लड़ाई अंतिम समय में पहुंच चुकी है. इसलिए हमें स्वागत सत्कार से दूर रहना पड़ेगा.''