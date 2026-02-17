ETV Bharat / state

भिवानी में गरजे दिग्विजय चौटाला, मांगा CM से इस्तीफा, बोले- "सैनी अब पद संभालने के योग्य नहीं"

भिवानी में गरजे दिग्विजय चौटाला ( Etv Bharat )

भिवानी: भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार और इनेलो को जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है और नायब मुख्यमंत्री सैनी अब पद संभालने के योग्य नहीं हैं. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार और विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा. कानून व्यवस्था पर सवाल: दिग्विजय चौटाला ने कहा कि, "रोहतक आईजी ऑफिस के बाहर हुई गोलीबारी और हत्या ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है." उन्होंने डबवाली (सिरसा) में दो साल की बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या और भिवानी मनीषा मर्डर मिस्ट्री का उदाहरण देते हुए कहा कि, "क़ानून की चिंता अब चिता में बदल चुकी है. यह पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर आती है." "सैनी अब पद संभालने के योग्य नहीं": दिग्विजय चौटाला (Etv Bharat) गुंडागर्दी और भय का माहौल: दिग्विजय ने आरोप लगाया कि हरियाणा गुंडों के लिए “गुंडागर्दी का प्ले फील्ड” बन चुका है. उन्होंने कहा कि, "10% पीड़ित शिकायत करते हैं, जबकि 90% डर के कारण चुप रहते हैं और फिरौती देते हैं. नायब सैनी के शासन में यूपी और बिहार से भी स्थिति बदतर हो गई है."