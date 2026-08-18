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भिवानी के भीम स्टेडियम की बदहाली देख भड़के दिग्विजय चौटाला, मौके से DC को लगाया फोन, बोले- "ऐसे स्टेडियम से कैसे तैयार होंगे खिलाड़ी?"

भिवानी के भीम स्टेडियम की बदहाली पर दिग्विजय चौटाला ने सरकार को घेरा. वहीं, युवाओं ने खेल सुविधाएं बढ़ाने की मांग की.

Bhiwani Bhim Stadium Condition
भीम स्टेडियम की बदहाली देख भड़के दिग्विजय चौटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2026 at 3:30 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 4:56 PM IST

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भिवानी: कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को सबसे ज्यादा मेडल दिलाने वाले भिवानी जिले में खेल सुविधाओं की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है. जेजेपी युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने मंगलवार को भीम स्टेडियम का दौरा किया और यहां की बदहाल व्यवस्थाओं पर हरियाणा सरकार को घेरा. स्टेडियम की स्थिति देखने के बाद उन्होंने मौके से ही भिवानी के उपायुक्त को फोन कर समस्या से अवगत कराया.

"स्टेडियम ने देश को खिलाड़ी दिए, आज खुद बदहाल": मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय चौटाला ने कहा कि, "जिस स्टेडियम ने जमाने से देश और तिरंगे का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी दिए, वही आज बदहाल स्थिति में है. सीएम सैनी नींद से जागो, हिंदू-मुस्लिम से काम नहीं चलेगा. यह राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मिट्टी से सोना उगाने का सवाल है और इसके लिए सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए. जब स्टेडियम की हालत ऐसी होगी तो खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे और अग्निवीर की तैयारी कैसे होगी?”

मौके से DC को लगाया फोन (ETV Bharat)

कॉमनवेल्थ को लेकर भाजपा पर पलटवार: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के खिलाड़ियों के मेडल पर गर्व जताने का जिक्र करते हुए कहा कि, "खेल सुविधाओं के लिए पर्याप्त बजट और संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए." वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को सुविधाओं के अभाव में नहीं मिलने के लिए पूर्व की कांग्रेस और इनेलो सरकारों को जिम्मेदार ठहराने वाले भाजपा नेताओं के बयानों पर भी दिग्विजय ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, "भाजपा अपनी कमियों को दूसरों पर न थोपे. भाजपा सरकार धर्म और जाति के सहारे राजनीति कर रही है."

भिवानी के भीम स्टेडियम की बदहाली देख भड़के दिग्विजय चौटाला (ETV Bharat)

युवाओं ने बताई स्टेडियम की परेशानी: भीम स्टेडियम की स्थिति को लेकर स्थानीय युवा ने कहा कि, "भिवानी लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देता रहा है, लेकिन स्टेडियम में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. यहां व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है. देश को सबसे अधिक मेडल देने वाले भिवानी में प्रत्येक खेल के लिए अलग सुविधाएं होनी चाहिए."

Bhiwani Bhim Stadium Condition
भिवानी के भीम स्टेडियम की बदहाली (ETV Bharat)

बारिश के पानी से बढ़ी खिलाड़ियों की मुश्किल: वहीं, एक अन्य युवा ने कहा कि, "स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए ग्राउंड से पानी निकाल दिया गया था, लेकिन 15 अगस्त का कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोबारा पानी निकालने की सुध नहीं ली गई. इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए जगह नहीं मिल रही है. हमारी सरकार और प्रशासन से स्टेडियम की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग है."

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Last Updated : August 18, 2026 at 4:56 PM IST

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