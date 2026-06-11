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भिवानी में गरजे दिग्विजय चौटाला, बोले-"डबल इंजन सरकार SYL पर पगड़ी की शान भी नहीं बढ़ा पाई"

भिवानी में दिग्विजय चौटाला ने खाद संकट, बेरोजगारी, SYL और महिला आयोग मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा.

Digvijay Chautala Targets Haryana Government
भिवानी में गरजे दिग्विजय चौटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 11, 2026 at 1:23 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: जननायक जनता पार्टी (जजपा) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बुधवार को भिवानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर किसानों, युवाओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "भाजपा शासन में किसान, युवा और आम नागरिक सभी परेशान हैं, जबकि सरकार उपलब्धियों का जश्न मनाने में व्यस्त है."

खाद संकट पर सरकार को घेरा:दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश में डीएपी खाद की भारी कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "हरियाणा का किसान खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है. कई जिलों में किसानों को खाद का एक दाना तक नहीं मिल रहा. दादरी में पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया जा रहा है. मांग के मुकाबले बेहद कम मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है."

भिवानी में दिग्विजय चौटाला (ETV Bharat)

जिलों के आंकड़ों से उठाए सवाल: जजपा नेता ने कहा कि, "भिवानी में 24 हजार मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले केवल 2600 मीट्रिक टन डीएपी पहुंची है. हांसी में 12 हजार के मुकाबले 1480 और झज्जर में 11 हजार के मुकाबले केवल 3000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध हो सकी है. कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा, हिसार और जींद जैसे जिलों में भी किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है."

महिला आयोग अध्यक्ष के बयान की निंदा: महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा नर्सिंग अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि, "एक महिला होकर महिलाओं के प्रति ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इस बयान की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. "

बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं पर हमला: प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि, "युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं. कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं. सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा और रोजगार व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है तथा युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है."

रोहतक अग्निकांड पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग: रोहतक में आगजनी की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा, "सरकार को मृतकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए."

जन-जन अभियान को मिल रहा समर्थन: जजपा के जन-जन अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, "पार्टी कार्यकर्ता अब तक 150 से अधिक गांवों में पहुंच चुके हैं. गांवों में जजपा को भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है. राज्य में जंगलराज जैसी स्थिति है और भाजपा नेताओं की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही."

SYL मुद्दे पर सरकार पर निशाना: एक सवाल के जवाब में दिग्विजय चौटाला ने एसवाईएल नहर मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद मुख्यमंत्री हरियाणा की पगड़ी की शान तक नहीं बढ़ा पाए. सरकार प्रदेश के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभाने में विफल रही है."

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