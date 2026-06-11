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भिवानी में गरजे दिग्विजय चौटाला, बोले-"डबल इंजन सरकार SYL पर पगड़ी की शान भी नहीं बढ़ा पाई"

भिवानी में गरजे दिग्विजय चौटाला ( ETV Bharat )

भिवानी: जननायक जनता पार्टी (जजपा) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बुधवार को भिवानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर किसानों, युवाओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "भाजपा शासन में किसान, युवा और आम नागरिक सभी परेशान हैं, जबकि सरकार उपलब्धियों का जश्न मनाने में व्यस्त है." खाद संकट पर सरकार को घेरा:दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश में डीएपी खाद की भारी कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "हरियाणा का किसान खाद के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है. कई जिलों में किसानों को खाद का एक दाना तक नहीं मिल रहा. दादरी में पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया जा रहा है. मांग के मुकाबले बेहद कम मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है." भिवानी में दिग्विजय चौटाला (ETV Bharat) जिलों के आंकड़ों से उठाए सवाल: जजपा नेता ने कहा कि, "भिवानी में 24 हजार मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले केवल 2600 मीट्रिक टन डीएपी पहुंची है. हांसी में 12 हजार के मुकाबले 1480 और झज्जर में 11 हजार के मुकाबले केवल 3000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध हो सकी है. कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा, हिसार और जींद जैसे जिलों में भी किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है." महिला आयोग अध्यक्ष के बयान की निंदा: महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा नर्सिंग अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि, "एक महिला होकर महिलाओं के प्रति ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इस बयान की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. "