HTET परीक्षा पर दिग्विजय चौटाला के गंभीर आरोप, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने HTET परीक्षा, रिजल्ट प्रक्रिया, CCTV फुटेज और शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए.
Published : August 1, 2026 at 2:02 PM IST
चंडीगढ़: जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए HTET परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "बच्चों और कर्मचारियों का भविष्य शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर अभ्यर्थियों, कर्मचारियों और आम लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं. जेजेपी लगातार HTET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को उठाती रही है."
2025 के रिजल्ट पर उठाए सवाल: दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि साल 2024 में HTET परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी, जिसके बाद सरकार ने 30 और 31 अगस्त 2025 को परीक्षा कराई. उन्होंने कहा कि, "बोर्ड के तत्कालीन सचिव डॉ. मुनीश नागपाल ने पूरी प्रक्रिया पूरी कर रिजल्ट चेयरमैन कार्यालय को भेज दिया था. रिजल्ट जारी होने से पहले बायोमैट्रिक प्रक्रिया अनिवार्य थी और 24 से 29 अगस्त तक यह प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी. सचिव द्वारा भेजे गए रिजल्ट को आखिर क्यों रोका गया?"
सचिव के तबादले और सिक्योरिटी ऑडिट पर सवाल: जेजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "रिजल्ट रोके जाने के बाद तत्कालीन सचिव डॉ. मुनीश नागपाल का तबादला कर उन्हें चरखी दादरी का डीसी बना दिया गया और नए सचिव की नियुक्ति कर दी गई. सिक्योरिटी ऑडिट का बहाना बनाया गया, जबकि परीक्षा प्रक्रिया में चार अलग-अलग एजेंसियों को काम दिया गया था. ऐसे में सिक्योरिटी ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता."
1284 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पास करने का आरोप: दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि, "नई एजेंसी के माध्यम से पहले घोषित परिणाम से अलग 1,284 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया. मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि इन 1284 अभ्यर्थियों का आज तक बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हुआ है. पहले बोर्ड रिजल्ट जारी करने से पहले मीडिया और अभ्यर्थियों को सूचना देता था, लेकिन इस बार रिजल्ट बिना किसी पूर्व सूचना के शाम चार से पांच बजे के बीच जारी कर दिया गया."
एजेंसी चयन और परीक्षा प्रक्रिया पर भी सवाल: उन्होंने कहा कि, "जब इन मुद्दों को उठाया गया तो बोर्ड के चेयरमैन को बदल दिया गया. इसके बावजूद इसी एजेंसी को दोबारा HTET परीक्षा कराने का जिम्मा सौंप दिया गया. आवेदन प्रक्रिया में भी दस्तावेजों का सही सत्यापन नहीं किया गया और परीक्षा की तिथियां कई बार बदली गईं. अंततः 4 और 5 जुलाई को परीक्षा हुई, जिसमें 2.33 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया."
सील, समय और CCTV रिकॉर्ड पर उठाए सवाल: दिग्विजय चौटाला ने कहा कि, "कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र की सील नहीं होने की शिकायत की. शाम तीन से पांच बजे तक होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर रात साढ़े आठ बजे तक चली, जो ऑन रिकॉर्ड है. नियमों के अनुसार स्ट्रांग रूम तक की CCTV रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए, लेकिन भिवानी बोर्ड ने CCTV फुटेज डिलीट कर दी और स्टोरेज हटा दिया."
OMR शीट और कोचिंग सेंटर को लेकर भी लगाए आरोप: जेजेपी नेता ने दावा किया कि, "2025 की परीक्षा की OMR शीट्स को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचने के कारण उन्हें सुरक्षित रखना पड़ा. जिस रिजल्ट को 21 तारीख को जारी किया जाना था, उसे सवाल उठने के बाद रोक दिया गया. कुछ कोचिंग सेंटरों और बोर्ड से जुड़े लोगों के बीच संभावित हितों के टकराव की भी जांच होनी चाहिए. यदि सचिव की पत्नी कोचिंग सेंटर चलाती हैं तो यह भी सार्वजनिक किया जाए कि पिछले रिजल्ट में वहां से कितने अभ्यर्थी सफल हुए."
हाईकोर्ट जाने की चेतावनी: दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की. उन्होंने कहा कि, "मुख्यमंत्री मीडिया और जनता के सामने आएं तथा बताएं कि CCTV फुटेज कहां गई. यदि सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती है तो हमें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखना सरकार और शिक्षा बोर्ड दोनों की जिम्मेदारी है."
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