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HTET परीक्षा पर दिग्विजय चौटाला के गंभीर आरोप, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

HTET परीक्षा पर दिग्विजय चौटाला ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए HTET परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "बच्चों और कर्मचारियों का भविष्य शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर अभ्यर्थियों, कर्मचारियों और आम लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं. जेजेपी लगातार HTET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को उठाती रही है." 2025 के रिजल्ट पर उठाए सवाल: दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि साल 2024 में HTET परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी, जिसके बाद सरकार ने 30 और 31 अगस्त 2025 को परीक्षा कराई. उन्होंने कहा कि, "बोर्ड के तत्कालीन सचिव डॉ. मुनीश नागपाल ने पूरी प्रक्रिया पूरी कर रिजल्ट चेयरमैन कार्यालय को भेज दिया था. रिजल्ट जारी होने से पहले बायोमैट्रिक प्रक्रिया अनिवार्य थी और 24 से 29 अगस्त तक यह प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी. सचिव द्वारा भेजे गए रिजल्ट को आखिर क्यों रोका गया?" सचिव के तबादले और सिक्योरिटी ऑडिट पर सवाल: जेजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "रिजल्ट रोके जाने के बाद तत्कालीन सचिव डॉ. मुनीश नागपाल का तबादला कर उन्हें चरखी दादरी का डीसी बना दिया गया और नए सचिव की नियुक्ति कर दी गई. सिक्योरिटी ऑडिट का बहाना बनाया गया, जबकि परीक्षा प्रक्रिया में चार अलग-अलग एजेंसियों को काम दिया गया था. ऐसे में सिक्योरिटी ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता." HTET परीक्षा पर दिग्विजय चौटाला के गंभीर आरोप (ETV Bharat) 1284 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पास करने का आरोप: दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि, "नई एजेंसी के माध्यम से पहले घोषित परिणाम से अलग 1,284 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया. मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि इन 1284 अभ्यर्थियों का आज तक बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हुआ है. पहले बोर्ड रिजल्ट जारी करने से पहले मीडिया और अभ्यर्थियों को सूचना देता था, लेकिन इस बार रिजल्ट बिना किसी पूर्व सूचना के शाम चार से पांच बजे के बीच जारी कर दिया गया."