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जेजेपी तोड़ने के लिए 50 करोड़ का खेल? दिग्विजय चौटाला का आरोप- 'मनोहर लाल ने रची पार्टी को तोड़ने की साजिश'

दिग्विजय चौटाला बोले कि 'दुष्यंत चौटाला की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भाजपा ने जेजेपी तोड़ने की साजिश रची. इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भूमिका थी.'

Digvijay Chautala on JJP Break Controversy
Digvijay Chautala on JJP Break Controversy (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 9:47 AM IST

3 Min Read
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भिवानी: जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी पर बड़ा राजनीतिक आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि जेजेपी को तोड़ने के पीछे एक सोची-समझी साजिश थी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (तत्कालीन मुख्यमंत्री) पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि "ये सब दुष्यंत चौटाला की बढ़ती लोकप्रियता के कारण किया गया. भाजपा को डर था कि जेजेपी मजबूत हो रही है, इसलिए उसे कमजोर करने के लिए अंदरूनी खेल खेला गया." उन्होंने साफ किया कि पार्टी ने इस मुश्किल समय में खुद को बचाने के लिए काफी त्याग भी किया.

50 करोड़ के आरोप पर बढ़ा विवाद: इस मामले को और तूल तब मिला जब रामकरण काला ने एक टीवी चैनल पर दावा किया कि जेजेपी के कोटे से मंत्री रहे देवेंद्र बबली ने 50 करोड़ रुपये में पार्टी तोड़ने की बात कही थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था." उन्होंने दोहराया कि इस पूरे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री और एक अन्य नेता की भूमिका रही है, जिसका खुलासा जल्द किया जाएगा.

जेजेपी तोड़ने के लिए 50 करोड़ का खेल? दिग्विजय चौटाला का बीजेपी पर आरोप (Etv Bharat)

देवेंद्र बबली को बनाया गया मोहरा? दिग्विजय चौटाला ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में देवेंद्र बबली को आगे कर एक बड़ा खेल खेला गया. उन्होंने कहा कि बबली के साथ गए पांच विधायकों को अब जनता के सामने आकर बताना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में और किन शर्तों पर पार्टी से अलग हुए. दिग्विजय ने सवाल उठाया कि क्या इसके पीछे आर्थिक लेन-देन हुआ और अगर हुआ तो कितनी रकम दी गई. उनका कहना था कि जनता सच्चाई जानना चाहती है और नेताओं को जवाब देना चाहिए.

सरकार से FIR दर्ज करने की मांग: दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार से इस पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर इतनी बड़ी साजिश हुई है तो सरकार को इंतजार नहीं करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये खर्च कर जेजेपी को तोड़ने की कोशिश की गई, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है. साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सबूत सामने लाए जाएंगे, जिससे सच्चाई खुद सामने आ जाएगी.

दिग्विजय ने भिवानी अनाज मंडी का किया दौरा: बता दें कि शुक्रवार को जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने भिवानी की नई अनाज मंडी में सरसों व गेहूं की खरीद का जायजा लिया. इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने इस दौरान किसानों की समस्याएं भी सुनी और हरियाणा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए निशाना साधा.

गेहूं खरीद के मुद्दे पर सरकार पर निशाना: दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "गेहूं खरीद के नए नियम अंग्रेजों के काले कानूनों से भी खतरनाक हैं. बेमौसम बारिश से बर्बाद किसानों को राहत की बजाय नमी के नाम पर सरकार लूट रही है." दिग्विजय ने चेतावनी दी कि "सरकार फसलों की खरीद करें, वरना जेजेपी किसानों के साथ सड़कों पर उतरेगी और किसान विरोधी जालिम सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी. धरती का सीना चीर कर सोना उगाने वाले अन्नदाता के साथ सरकार चोर जैसा व्यवहार कर रही है."

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