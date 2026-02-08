ETV Bharat / state

"नायब सिंह सैनी की वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ा", दिग्विजय चौटाला का सैनी सरकार पर निशाना

सोनीपत: हरियाणा के सिरसा में दिग्विजय सिंह चौटाला शनिवार को सोनीपत पहुंचे और युवा योद्धा जिला सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जमकर निशाना साधा. चौटाला ने कहा कि "आज प्रदेश का युवा सरकार की नीतियों से पूरी तरह रुष्ट है. बुजुर्ग पेंशन न मिलने से नाराज हैं. महिलाएं भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं और आमजन में यह चर्चा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. बीजेपी के साथ गठबंधन न किया होता, तो हमारा आज ये हाल न होता. नायब सिंह सैनी की विभाजनकारी नीतियों की वजह से आज हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. लेकिन जनता हमें जरूर उठाएगी और बीजेपी को आने वाले समय में अवसर भी नहीं मिलेगा".

बीजेपी पर जमकर बरसे चौटाला: दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी की नीतियों को विभाजनकारी बताते हुए कहा कि "मौजूदा सरकार की नीतियों से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है. आज का युवा सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया है और बदलाव का मन बना चुका है. बीजेपी द्वारा बुजुर्गों की पेंशन काटे जाने से बुजुर्ग भारी रोष में है. ये पेंशन चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के सम्मान के लिए शुरू की थी. इसके बाद कई सरकारें आईं, लेकिन किसी ने पेंशन काटने का काम नहीं किया. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कोशिश की थी, जिसे जेजेपी ने रुकवाया था. अब सीएम सैनी द्वारा पेंशन काटे जाने का खामियाजा बीजेपी को जरूर आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा".