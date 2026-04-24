जीजेयू यूनिवर्सिटी विवाद: दिग्विजय चौटाला बोले- 'केंद्र सरकार करे हस्तक्षेप, एजेंसियां सरेआम घूम रहे गुंडों को पकड़े'
गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी विवाद मामले में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार और पुलिस पर निशाना साधा.
Published : April 24, 2026 at 6:14 PM IST
फतेहाबाद/सिरसा: हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी विवाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले पर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार और डीजीपी सो रहे हैं. इसलिए केंद्र सरकार से गुजारिश कर रहा हूं कि हरियाणा को बचाने का समय है. केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए. केंद्रीय एजेंसी को इन सरेआम घूम रहे गुंडों को पकड़ना चाहिए.
हरियाणा पुलिस पर दिग्विजय का आरोप: दिग्विजय ने दावा किया कि "सिरसा में पुलिस के लोग एके-47 लिए घूम रहे हैं. पंजाब पुलिस लॉ, जो हरियाणा में लागू है, उसमें सीआईए नाम की कोई एजेंसी को जगह नहीं है. मगर यहां ये सब चल रहा है. 27 अप्रैल को सारा हरियाणा लामबंद होगा. यूनिवर्सिटीज क्या सिर्फ एबीवीपी या आरएसएस के लिए ही रह जाएंगी? ये सब चिंता का सबब है. निहत्थे स्टूडेंट्स की सुनवाई नहीं हो रही है. क्या ये नया भारत है?"
कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल: दिग्विजय ने कहा कि "कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है. अभी एक कंप्लेंट दायर हुई है. सिरसा की जाट धर्मशाला में कल आधी रात 2 बजे राइफल्स लेकर कुछ लोग दीवार फांदकर अंदर आए. आठ-दस लोग थे. उन्होंने हर कमरे को खोलकर देखा. धर्मशाला में आतंक मचाया. उनके पास पिस्टल, कार्बाइन व राइफल्स थी.धर्मशाला मैनेजर ने इसकी शिकायत एसपी सिरसा को दी है. इसकी सीसीटीवी फुटेज भी दी गई है."
यूनिवर्सिटी विवाद पर दी प्रतिक्रिया: दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "आज जब प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में संकट आया है, युवाओं पर संकट आया है, तो चौधरी देवीलाल के परिवार का एक सुर है. बेशक हमारे राजनीति मतभेद हैं, हमारी पार्टियां अलग-अलग हैं, लेकिन चौधरी देवी लाल का परिवार एक है." अभय चौटाला द्वारा दिए गए बयान को लेकर दिग्विजय ने कहा कि जनता को तय करना है कि हमारे काम अच्छे हैं या नहीं."
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