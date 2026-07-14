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मेवात पहुंचे दिग्विजय चौटाला, किया 12 हजार गांवों तक "जन-जन अभियान" का ऐलान, नसीम ने गिनाईं विकास की उम्मीदें

मेवात पहुंचे दिग्विजय चौटाला ( ETV Bharat )

नूंह: नूंह जिले के गंगवानी गांव में प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मौलाना फजरूद्दीन के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए मंगलवार को जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला और पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता नसीम अहमद अलग-अलग समय पर उनके आवास पहुंचे. दोनों नेताओं ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं और मौलाना के सामाजिक योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान क्षेत्रीय राजनीति और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी. जन-जन अभियान को लेकर बड़ा ऐलान: इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि, "हम परिवार के दुख में सहभागी बनने और उन्हें ढांढस बंधाने के लिए यहां पहुंचे हैं. चौधरी देवीलाल की जनसेवा की सोच और समाज को साथ लेकर चलने की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है. हमें विश्वास है कि मौलाना फजरूद्दीन का सामाजिक परिवार उनके सपनों को आगे बढ़ाएगा. हमारी पार्टी की ओर से "जन-जन अभियान" पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है. नवंबर तक हम 12 हजार से अधिक गांवों का दौरा करेंगे. इसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करना है. मेवात के बाद अभियान पलवल सहित अन्य जिलों में भी जारी रहेगा." दिग्विजय चौटाला ने 12 हजार गांवों के जन-जन अभियान का ऐलान किया (ETV Bharat) भाजपा और कांग्रेस दोनों पर साधा निशाना: प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा की जनता भाजपा सरकार से परेशान है, जबकि कांग्रेस प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल नहीं रही. अपराध, निजीकरण, नीट और कई अन्य मुद्दों पर सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है. जेजेपी हमेशा युवाओं और आम जनता के हितों की आवाज उठाती रही है और आगे भी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा."