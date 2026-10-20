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'इनेलो क्रिमिनल और गुंडा तत्वों की पार्टी, अभय चौटाला का मानसिक संतुलन खो गया है'- दिग्विजय चौटाला

जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ( ETV Bharat )

सिरसा: हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है. जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने चाचा और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर तीखा हमला बोला है. दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन पर प्रदेश में डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने इनेलो को क्रिमिनल और गुंडा तत्वों की पार्टी करार देते हुए कहा कि पार्टी की छवि खराब करने के लिए अभय चौटाला जिम्मेदार हैं.

'अभय चौटाला का मानसिक संतुलन खो गया है.': दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि "अभय चौटाला का मानसिक संतुलन खो गया है." उन्होंने आरोप लगाया कि "अभय चौटाला हर दिन प्रदेश में खौफ फैलाने का काम करते हैं." दिग्विजय ने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही प्रदेश की राजनीति और पार्टी का सत्यानाश हुआ है. उन्होंने देवीलाल के जमाने से लेकर अब तक इनेलो की छवि खराब होने के लिए भी अभय चौटाला को जिम्मेदार ठहराया. दिग्विजय चौटाला ने अपने बयान में कहा कि अभय चौटाला ने पार्टी का बंटाधार कर दिया है. राजनीति में जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए न कि लोगों को डराने और धमकाने का माहौल बनाया जाना चाहिए. उन्होंने अभय चौटाला से इस तरह की राजनीति बंद करने की नसीहत भी दी.