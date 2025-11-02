ETV Bharat / state

हरियाणा में गरजे दिग्विजय चौटाला, बोले - "बीजेपी का फॉर्मूला ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग"

जननायक जनता पार्टी की ओर से फरीदाबाद में आयोजित युवा योद्धा कार्यक्रम में नेताओं ने हरियाणा सरकार के साथ कांग्रेस नेताओं पर भी हमला बोला.

Digvijay Chautala In Faridabad
युवा योद्धा कार्यक्रम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 10:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: जननायक जनता पार्टी की ओर से रविवार को फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा के राजपुर गांव में 'युवा योद्धा कार्यक्रम' का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पहुंचे दिग्विजय चौटाला और अजय सिंह चौटाला ने मंच से युवाओं के साथ संवाद किया. इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने राज्य की कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला.

आज ‘क्राइम कैपिटल’ बन चुका है हरियाणा: दिग्विजय चौटाला ने सबसे पहले हरियाणा में बढ़ते क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा "हरियाणा में आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर दिन गोलियां चल रही हैं, लूटपाट और हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए. उन्होंने प्रदेश को पूरी तरह बदमाशों के हवाले कर दिया है." उन्होंने कहा कि "हरियाणा आज ‘क्राइम कैपिटल’ बन चुका है, कारोबारी वर्ग फिरौती की धमकियों से परेशान है, और आम नागरिकों को पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ रहा है." दिग्विजय चौटाला ने कहा कि यहां तक कि बदमाश विदेशों से कॉल कर फिरौती मांग रहे हैं. “अमेरिका से धमकी आती है कि इतने पैसे वहां पहुंचा देना."

जननायक जनता पार्टी का युवा योद्धा कार्यक्रम (Etv Bharat)
सरकार ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दियाः दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा की है, लेकिन जब जनता ही असुरक्षित महसूस करे तो सत्ता में बैठे लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए." इसके बाद उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा. दिग्विजय चौटाला ने कहा कि "हरियाणा में आज युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जबकि कॉलेजों में सीटें खाली पड़ी हैं. दिल्ली की यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए छात्रों को धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन हरियाणा के कॉलेजों में छात्रों का नाम तक नहीं है, क्योंकि सरकार ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया."

सरकार की असफल नीतियों का नतीजा है बेरोजगारीः ”उन्होंने CET परीक्षा का रिजल्ट जारी न होने पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि “अगर जल्द रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, तो प्रदेश के युवा सड़क पर उतरेंगे और भाजपा सरकार को जवाब देंगे.” दिग्विजय चौटाला ने युवाओं के विदेश जाने को लेकर कहा कि “हरियाणा के युवा रोजगार के लिए अपनी जमीनें और गहने गिरवी रखकर विदेश जा रहे हैं. कुछ तो रूस, इजरायल और यूक्रेन जैसे देशों में ‘डंकी रूट’ से पहुंचने को मजबूर हैं. यह इस सरकार की असफल नीतियों का नतीजा है.

घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार दीः फरीदाबाद के मंत्रियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि “फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा गया, लेकिन स्मार्ट सिर्फ यहां के मंत्री और उनके रिश्तेदार बन गए हैं. जनता आज भी टूटी सड़कों और गड्ढों में चलने को मजबूर है.” दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि “हुड्डा साहब ने घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार दी. आपसी गुटबाजी में कांग्रेस ने अपनी सत्ता का मौका खुद गंवा दिया. अब हरियाणा की जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों से तंग आ चुकी है.”

'भाजपा का फार्मूला- ईटिंग, मीटिंग और चीटिंगः' उन्होंने कहा कि "भाजपा ने पिछले 11 सालों में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाने, जात-पात और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम किया है. भाजपा का फार्मूला है-ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग, हरियाणा की जनता के साथ उन्होंने सिर्फ धोखा किया है.”

13 मार्च को विशाल युवा सम्मेलनः कार्यक्रम में पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि “हर बार प्रदूषण पर काम करने की बात होती है, लेकिन असर कहीं नहीं दिखता है. एनसीआर से लेकर सिरसा तक सांस लेना मुश्किल हो गया है.” उन्होंने रूस में मारे गए हरियाणा के युवक का जिक्र करते हुए कहा कि “ऐसे कई युवा विदेशों में फंसे हैं, लेकिन सरकार उन्हें वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है.” अजय सिंह चौटाला ने घोषणा करते हुए कहा कि "जल्द ही हरियाणा स्थापना दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 13 मार्च को विशाल युवा सम्मेलन किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने और प्रदेश में नए बदलाव की दिशा तय करेगा."

ये भी पढ़ें-"हरियाणा की कमान दिल्ली के हाथ में, सैनी सिर्फ डमी सीएम"... दिग्विजय चौटाला का नायब सरकार पर हमला

TAGGED:

RISING CRIME RATE IN HARYANA
युवा योद्धा कार्यक्रम
YUVA YODDHA KARYAKRAM
दिग्विजय चौटाला
DIGVIJAY CHAUTALA IN FARIDABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.