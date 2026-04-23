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"बिना नंबर वाली पुलिस गाड़ी ने पीछा किया", भिवानी में दिग्विजय चौटाला बोले - "हिसार में होगी छात्र न्याय महापंचायत"

भिवानी पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने हिसार मामले को लेकर पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं.

Digvijay Chautala in Bhiwani Allegations on Police in Hisar Controversy
"बिना नंबर वाली पुलिस गाड़ी ने पीछा किया" (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 9:07 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 9:22 PM IST

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भिवानी : हिसार में हुई घटना पर सियासत गरमाने लगी है. भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अब हिसार में बड़ी लड़ाई शुरू होगी. इसको लेकर वो अपने गांव, परिवार, पंचायतों, खापों और किसान संगठनों का समर्थन लेंगे. उन्होंने कहा कि आज भिवानी में भी पुलिस ने उनका पीछा किया.

हिसार में होगी छात्र न्याय महापंचायत : हिसार में छात्र आंदोलन को लेकर जेजेपी नेताओं और पुलिस के बीच हुआ विवाद सुलझने के बजाय और उलझता और बढ़ता जा रहा है. साथ ही सियासत भी पूरे मामले को लेकर सुलगने लगी है. इसको लेकर जेजेपी 27 अप्रैल से हिसार में छात्र न्याय महापंचायत करने जा रही है जिसका निमंत्रण देने के लिए जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भिवानी पहुंचे.

"बिना नंबर वाली पुलिस गाड़ी ने पीछा किया" (Etv Bharat)

"बिना नंबर की गाड़ी ने पीछा किया" : हिसार घटना के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 27 अप्रैल को हिसार में छात्र महापंचायत एक दो दिन की नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई होगी. उन्होंने कहा कि सरकार की कुर्सी को हिलाने और सबक सिखाने के लिए हम संगठित हो रहे हैं. दिग्विजय चौटाला ने सीएम नायब सैनी द्वारा जांच करवाने के बयान पर कहा कि दो गमले टूटने पर FIR हो गई, पर बंदूक़ दिखाने पर अब तक नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मैं CM का आदर करता हूं, पर वो पानी की गहराई मापने की कोशिश ना करें. दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आधी रात को छात्रों को उठाने वाली टीम को लीड करने वाला DSP SIT का हेड कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे न्याय होगा.दिग्विजय ने कहा कि आज भिवानी आते समय भी मेरा बिना नंबर की बोलेरो गाड़ियों ने पीछा किया. उन्होंने कहा कि मैंने SP भिवानी को फोन पर शिकायत दी है. वो पुलिस की बिना नंबर और काले शीशे की गाड़ी थी, हम वीडियो बनाने लगे तो बामला गांव में घुस गए.

"भाजपा के खिलाफ मिलकर खड़े होंगे": आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि केजरीवाल से औपचारिक मुलाकात हुई है, भाजपा के खिलाफ हम मिलकर खड़े होंगे. अंत में किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राकेश टिकैत की सलाह पर मैं मेरे गांव को इकट्ठा करूंगा, खापों, पंचायतों और किसान संगठनों के पास जाउंगा और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए समर्थन मांगूंगा. उन्होंने कहा कि हमारा परिवार एक है.

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Last Updated : April 23, 2026 at 9:22 PM IST

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