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"बिना नंबर वाली पुलिस गाड़ी ने पीछा किया", भिवानी में दिग्विजय चौटाला बोले - "हिसार में होगी छात्र न्याय महापंचायत"

भिवानी : हिसार में हुई घटना पर सियासत गरमाने लगी है. भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अब हिसार में बड़ी लड़ाई शुरू होगी. इसको लेकर वो अपने गांव, परिवार, पंचायतों, खापों और किसान संगठनों का समर्थन लेंगे. उन्होंने कहा कि आज भिवानी में भी पुलिस ने उनका पीछा किया.

हिसार में होगी छात्र न्याय महापंचायत : हिसार में छात्र आंदोलन को लेकर जेजेपी नेताओं और पुलिस के बीच हुआ विवाद सुलझने के बजाय और उलझता और बढ़ता जा रहा है. साथ ही सियासत भी पूरे मामले को लेकर सुलगने लगी है. इसको लेकर जेजेपी 27 अप्रैल से हिसार में छात्र न्याय महापंचायत करने जा रही है जिसका निमंत्रण देने के लिए जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भिवानी पहुंचे.

"बिना नंबर वाली पुलिस गाड़ी ने पीछा किया" (Etv Bharat)

"बिना नंबर की गाड़ी ने पीछा किया" : हिसार घटना के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि 27 अप्रैल को हिसार में छात्र महापंचायत एक दो दिन की नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई होगी. उन्होंने कहा कि सरकार की कुर्सी को हिलाने और सबक सिखाने के लिए हम संगठित हो रहे हैं. दिग्विजय चौटाला ने सीएम नायब सैनी द्वारा जांच करवाने के बयान पर कहा कि दो गमले टूटने पर FIR हो गई, पर बंदूक़ दिखाने पर अब तक नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मैं CM का आदर करता हूं, पर वो पानी की गहराई मापने की कोशिश ना करें. दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आधी रात को छात्रों को उठाने वाली टीम को लीड करने वाला DSP SIT का हेड कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे न्याय होगा.दिग्विजय ने कहा कि आज भिवानी आते समय भी मेरा बिना नंबर की बोलेरो गाड़ियों ने पीछा किया. उन्होंने कहा कि मैंने SP भिवानी को फोन पर शिकायत दी है. वो पुलिस की बिना नंबर और काले शीशे की गाड़ी थी, हम वीडियो बनाने लगे तो बामला गांव में घुस गए.