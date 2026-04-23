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दुष्यंत चौटाला ने जताई एनकाउंटर की आशंका, बोले - कोर्ट में होगा साज़िश का पूरा पर्दाफाश

जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने एनकाउंटर की आशंका जताई है. उन्होंने साज़िश रचे जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है.

Digvijay Chautala expressed apprehension of encounter
दुष्यंत चौटाला ने जताई एनकाउंटर की आशंका (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 23, 2026 at 10:45 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 10:58 PM IST

3 Min Read
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चरखी दादरी : जननायक जनता पार्टी (जजपा) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने उपमुख्यमंत्री रह चुके दुष्यंत चौटाला के खिलाफ साजिश रचे जाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने भाजपा नेताओं और पुलिस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक साजिश है, जिसकी सच्चाई जांच होने पर सामने आएगी. दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि भाजपा नेताओं की शह पर पुलिसकर्मियों ने सादी वर्दी में पूरी योजना बनाई. उन्होंने आशंका जताई कि हालात ऐसे बनाए गए थे कि एनकाउंटर जैसी घटना भी हो सकती थी. वर्दी की आड़ में वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.

साजिश का होगा पर्दाफाश : दिग्विजय चौटाला चरखी दादरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे थे. उन्होंने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार मामले में सच्चाई छुपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जजपा जल्द ही इस पूरे प्रकरण से जुड़े पुख्ता सबूत हाईकोर्ट में पेश करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि न्यायालय में साजिश का पूरा पर्दाफाश होगा. इनेलो नेता अभय चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी लड़ाई केवल छात्रों के अधिकारों के लिए है.

दुष्यंत चौटाला ने जताई एनकाउंटर की आशंका (Etv Bharat)

न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे : उन्होंने अपील करते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. यदि सरकार निष्पक्ष जांच करवाती है तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी. वहीं सीआईए इंस्पेक्टर के ससुर द्वारा जजपा छोड़ने के मामले को लेकर दिग्विजय चौटाला ने पूरी तरह पारिवारिक विषय बताया. उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने केवल पगड़ी की इज्जत के लिए बात रखी थी और इसे बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों को लेकर 27 अप्रैल को हिसार में बड़ी छात्र महापंचायत आयोजित की जाएगी. इस महापंचायत में किसी भी पार्टी का झंडा या निशान नहीं होगा और सभी संगठन मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे. महापंचायत के लिए खाप पंचायतों और 36 बिरादरियों को निमंत्रण भेजा गया है. चाहे जेल जाना पड़े या किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़े, न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे.

Last Updated : April 23, 2026 at 10:58 PM IST

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दिग्विजय चौटाला को एनकाउंटर का डर
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