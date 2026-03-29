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हाईटेक हुआ जौलीग्रांट एयरपोर्ट, डिजी यात्रा, किड्स जोन और फ्लाइब्रेरी का शुभारंभ, जानिये क्या होंगे फायदे

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर निःशुल्क वाई-फाई सुविधाः भी शुरू की गई है. यह डिजिटल को बढ़ावा देने की पहल है.

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देहरादून हवाई अड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 29, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 4:13 PM IST

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डोईवाला: देहरादून हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार किया गया है. केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने वर्चुअली इन सुविधाओं का उद्घाटन किया. इन सुविधाओं के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा यात्रियों की सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा इन सुविधाओं से हवाई यात्रियों का सफर और भी स्मार्ट और सुविधाजनक होगा.


जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं की रविवार को शुरुआत गई. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा एयरपोर्ट को हाईटेक बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है. इन सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने वर्चुअल अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना आम नागरिक के लिए देखा था वो अब साकार होने लगा है. एयरपोर्ट पर जो सुविधा प्रदान की जा रही हैं वह बेहद सस्ती हैं खाने-पीने की चीजों में भी मामूली शुल्क लगाया गया है. जिससे आम नागरिक भी हवाई सफर कर सके.

देहरादून हवाई अड्डा (ETV Bharat)

कार्यक्रम के बाद एयरपोर्ट निदेशक एसएस नेगी ने कहा इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा. एयरपोर्ट पर इन नई व्यवस्थाओं से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा. यह पहल देहरादून एयरपोर्ट को देश के आधुनिक एयरपोर्ट्स की श्रेणी में लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.


देहराटून हवाई अड्डे पर इन सुविधाओं का हुआ उद्घाटन

  • डिजी-यात्रा (Digi vatra): यह बायोमेट्रिक 'फेसियल रिकग्निशन' तकनीक के माध्यम यात्रा सुगम होगी. यात्रियों को अब कतारों में नहीं लगना पड़ेगा.
  • निःशुल्क वाई-फाई सुविधाः यह डिजिटल को बढ़ावा देती है. यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर बेहतर सुविधाएं और अपनों से जुड़ने के लिए निःशुल्क वाई-फाई सुविधा प्रदान करती है.
  • किड्स जोन (Kids zone): यह बच्चों और परिवारों के लिए सुरक्षित एवं आकर्षक खेल क्षेत्र उपलब्ध कराता है. जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर होता है.
  • फ्लाइब्रेरी (Flybrary): यह हवाई अड्डा टर्मिनलों में पठन-पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है. यह सुविधा देहरादून हवाई अड्डे के Security Hold क्षेत्र के प्रथम ताल पर, स्पशं हिमालय फाउंडशन, थानो, देहारादून के सहयोग से स्थापित की गई है.

बता दें देहरादून हवाई अड्डे के साथ-साथ, देश के सात अन्य हवाई अड्डों पर डिजी-यात्रा का उद्घाटन किया गया. उन्नचास हवाई अड्डों पर वाई-फाई सेवाएं शरू की गईं. नौ हवाई अडडों पर किडस ज़ोन सुविधाएं तथा पंद्रह हवाई अडुों पर फ्लाइब्रेरी प्रारंभ की गईं. ये पहले भारतीय विमानन को किफायती, सुलभ, समावेशी एवं डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ हवाई अड्डों को जीवंत एवं यात्री-अनुकूल स्थलों में परिवर्तित करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

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Last Updated : March 29, 2026 at 4:13 PM IST

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