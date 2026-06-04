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पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण में तकनीकी बाधा, निगम की अपील- जुलाई से लिए जाएंगे आवेदन

रांची में मैनुअल जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से प्रभावित हुई है.

Digitization Process Affected of Manual Birth and Death Certificates in Ranchi
रांची नगर निगम भवन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
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रांचीः रांची नगर निगम क्षेत्र में पुराने (मैनुअल) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया फिलहाल तकनीकी कारणों से प्रभावित हो रही है. निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि पुराने प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण के लिए जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से आवेदन जमा करें. इस संबंध में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त-सह-निबंधक कार्यालय की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है.

उपनगर आयुक्त गौतम कुमार ने कहा रांची नगर निगम नागरिकों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाएं अधिक पारदर्शी, सुगम और तकनीक आधारित तरीके से उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. वर्तमान में पुराने मैनुअल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को डिजिटल रिकॉर्ड में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है. हालांकि, भारत सरकार के सीआरएस (Civil Registration System) पोर्टल में हाल ही में हुए तकनीकी बदलावों के कारण डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है.

उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या के समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों और विभागों के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि नागरिकों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो और सभी पुराने अभिलेखों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सके.

गौतम कुमार ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, जिन लोगों के पास पुराने मैनुअल जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र हैं और वे उनका डिजिटलीकरण कराना चाहते हैं, वे जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से नगर निगम कार्यालय में आवेदन जमा करें. आवेदन प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित रखा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.

उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से भविष्य में प्रमाण पत्रों की उपलब्धता आसान होगी. दस्तावेजों के सत्यापन में तेजी आएगी और नागरिकों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. नगर निगम ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है. तकनीकी समस्या दूर होते ही डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा.

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