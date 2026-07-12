ETV Bharat / state

पाकुड़ के दर्जनों मतदान केंद्रों पर लगाए गए डिजिटाइजेशन कैंप, मतदाताओं की उमड़ी भीड़

कैंप में मतदाताओं और बीएलओ को ब्रीफ करते पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )