पाकुड़ के दर्जनों मतदान केंद्रों पर लगाए गए डिजिटाइजेशन कैंप, मतदाताओं की उमड़ी भीड़
झारखंड में एसआईआर को लेकर पाकुड़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए हैं.
Published : July 12, 2026 at 7:59 PM IST
पाकुड़: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रविवार को जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों के दर्जनों मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए. जिला प्रशासन के निर्देश पर पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर लगाए गए कैंप में गणना प्रपत्र का वितरण, संग्रहण के साथ-साथ प्रपत्रों का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया.
कैंपों में उमड़ी मतदाताओं की भीड़
कैंपों में एसआईआर प्रपत्रों को जमा कराने और उसका डिजिटाइजेशन कराने बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे थे. बूथों पर आयोजित कैंप में मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्रों का वितरण भी किया गया. मतदाताओं को सहयोग करने के लिए बूथ लेवल पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर, वोलेंटियर, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी मौजूद रहे.
पदाधिकारियों ने किया कैंपों का निरीक्षण
उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल, अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी, उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी मोजाहीद अंसारी, नगर प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कैंपों का निरीक्षण भी किया. इस दौरान पदाधिकारियों ने कैंपों में घंटों समय दिया और वैसे मतदाताओं को सहयोग किया जो गणना प्रपत्र लेकर कई दिनों से परेशान थे.
मौके पर मौजूद जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी ने बताया जिले के सुदूरवर्ती वैसे इलाके जहां नेटवर्क की समस्या है उन इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने नेटवर्क वाले इलाकों में कैंप लगाने का निर्णय लिया, ताकि मतदाताओं द्वारा बीएलओ के पास जमा किए गए गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा सके. साथ ही वैसे मतदाता जो गणना प्रपत्र भरने में सक्षम नहीं हैं उन्हें मदद करने का भी काम कैंपों में किया जा रहा है. साथ ही गणना प्रपत्र का वितरण भी किया जा रहा है, ताकि कार्य में तेजी आए और मतदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो.
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