ETV Bharat / state

पाकुड़ के दर्जनों मतदान केंद्रों पर लगाए गए डिजिटाइजेशन कैंप, मतदाताओं की उमड़ी भीड़

झारखंड में एसआईआर को लेकर पाकुड़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए हैं.

Digitization camps in Pakur
कैंप में मतदाताओं और बीएलओ को ब्रीफ करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर रविवार को जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों के दर्जनों मतदान केंद्रों पर डिजिटाइजेशन कैंप लगाए गए. जिला प्रशासन के निर्देश पर पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर लगाए गए कैंप में गणना प्रपत्र का वितरण, संग्रहण के साथ-साथ प्रपत्रों का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया.

कैंपों में उमड़ी मतदाताओं की भीड़

कैंपों में एसआईआर प्रपत्रों को जमा कराने और उसका डिजिटाइजेशन कराने बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे थे. बूथों पर आयोजित कैंप में मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्रों का वितरण भी किया गया. मतदाताओं को सहयोग करने के लिए बूथ लेवल पदाधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर, वोलेंटियर, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी मौजूद रहे.

जानकारी देते उप निर्वाचन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पदाधिकारियों ने किया कैंपों का निरीक्षण

उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल, अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी, उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी मोजाहीद अंसारी, नगर प्रशासक अमरेंद्र कुमार चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कैंपों का निरीक्षण भी किया. इस दौरान पदाधिकारियों ने कैंपों में घंटों समय दिया और वैसे मतदाताओं को सहयोग किया जो गणना प्रपत्र लेकर कई दिनों से परेशान थे.

Digitization camps in Pakur
कैंप में मतदाताओं और बीएलओ को ब्रीफ करते पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

मौके पर मौजूद जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी ने बताया जिले के सुदूरवर्ती वैसे इलाके जहां नेटवर्क की समस्या है उन इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने नेटवर्क वाले इलाकों में कैंप लगाने का निर्णय लिया, ताकि मतदाताओं द्वारा बीएलओ के पास जमा किए गए गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा सके. साथ ही वैसे मतदाता जो गणना प्रपत्र भरने में सक्षम नहीं हैं उन्हें मदद करने का भी काम कैंपों में किया जा रहा है. साथ ही गणना प्रपत्र का वितरण भी किया जा रहा है, ताकि कार्य में तेजी आए और मतदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो.

Digitization camps in Pakur
डिजिटाइजेशन कैंप में मतदाताओं की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

ये भी पढ़ें-

धनबाद में SIR पर कांग्रेस की समीक्षा और संवाद बैठक, कार्यकर्ताओं को मैदान में उतरने के निर्देश

झारखंड में SIR: इन्म्यूरेशन प्रक्रिया धीमी होने पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, समय सीमा बढ़ाने की मांग

झारखंड में SIR: गणना प्रपत्र भरने में उदासीन रांची के लोग, जानिए इसके पीछे क्या है वजह

TAGGED:

SIR IN JHARKHAND
DIGITIZATION CAMPS IN PAKUR
FILLING OF ENUMERATION FORMS
पाकुड़ में डिजिटाइजेशन कैंप
DIGITIZATION CAMPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.