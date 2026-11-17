संभल में डिजिटल स्वगणना का महाभियान, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने खुद की स्वगणना
उपजिलाधिकारी आशुतोष तिवारी टीम के साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के चंदौसी स्थित आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री को डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया समझाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:14 AM IST
संभल: जनपद संभल में डिजिटल स्व-गणना के महाअभियान की शुरुआत हो गई. माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्वयं डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी कर इस अभियान का शुभारंभ किया.
इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मंत्री को डिजिटल स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और अभियान के उद्देश्य से अवगत कराया.
उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में उपजिलाधिकारी आशुतोष तिवारी अपनी टीम के साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के चंदौसी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री को डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया समझाई.
इसके बाद गुलाब देवी ने स्वयं डिजिटल माध्यम से स्व-गणना कर अभियान में सहभागिता की. आपको बता दें कि जनपद में डिजिटल स्व-गणना का यह महाअभियान 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलाया जाएगा.
इस अभियान के तहत आम नागरिकों को डिजिटल माध्यम से स्वयं अपनी गणना से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए जागरूक किया जा रहा है.
माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने डिजिटल स्व-गणना की पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से स्व-गणना करना एक अच्छी पहल है.
उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी कर प्रशासन का सहयोग करें.
कुल मिलाकर, जनपद संभल में डिजिटल स्व-गणना के महाअभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, अब देखना होगा कि 30 नवंबर तक आम नागरिकों की भागीदारी से यह अभियान कितनी सफलता हासिल करता है.
राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि इस व्यवस्था में सभी के लिए जनगणना को सुलभ और हितकारी बनाया गया है. अब लोग घर बैठे ही डिजिटल माध्यम से अपने पूरे परिवार की गणना कर सकते हैं. इसके बाद 1 दिसंबर से जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जनगणना करेंगे, जो 4 जनवरी तक चलेगी. इस तरह डिजिटल माध्यम से स्वगणना और घर-घर जाकर जनगणना, दोनों की अलग-अलग व्यवस्था की गई है.
उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोई भी घर जनगणना से छूटना नहीं चाहिए और सभी लोग जनगणना में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें.