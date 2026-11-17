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संभल में डिजिटल स्वगणना का महाभियान, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने खुद की स्वगणना

संभल में डिजिटल स्वगणना का महाअभियान. ( ETV Bharat )

संभल: जनपद संभल में डिजिटल स्व-गणना के महाअभियान की शुरुआत हो गई. माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने स्वयं डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी कर इस अभियान का शुभारंभ किया.

इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मंत्री को डिजिटल स्व-गणना की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी और अभियान के उद्देश्य से अवगत कराया.

उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में उपजिलाधिकारी आशुतोष तिवारी अपनी टीम के साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के चंदौसी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री को डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया समझाई. इसके बाद गुलाब देवी ने स्वयं डिजिटल माध्यम से स्व-गणना कर अभियान में सहभागिता की. आपको बता दें कि जनपद में डिजिटल स्व-गणना का यह महाअभियान 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलाया जाएगा. संभल में डिजिटल स्वगणना का महाअभियान. (ETV Bharat) इस अभियान के तहत आम नागरिकों को डिजिटल माध्यम से स्वयं अपनी गणना से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए जागरूक किया जा रहा है.