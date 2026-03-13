ETV Bharat / state

राजस्व सेवाओं में डिजिटल क्रांति, मंत्री टंकराम वर्मा का दावा, 4808 करोड़ से ज्यादा की अनुदान मांग पारित

छत्तीसगढ़ के राजस्व सेवाओं में डिजिटल क्रांति का दावा मंत्री टंकराम वर्मा ने किया है. मंत्री ने अनुदान मांग पारित होने पर इसकी जानकारी दी.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 6:06 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 4 हजार 808 करोड़ 73 लाख 96 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं. इसमें भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन के लिए 2206 करोड़ 2 लाख 97 हजार रुपए, राजस्व विभागीय व्यय के लिए 20 करोड़ 62 लाख 64 हजार रुपए, पुनर्वास के लिए 2 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए 1272 करोड़ 99 लाख 2 हजार रुपए और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 1306 करोड़ 14 लाख 83 हजार रुपए शामिल हैं.

वित्तीय संसाधनों में भी की गई वृद्धि

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि वंचित क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों में भी वृद्धि की गई है. वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए 230.36 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 2026-27 में 249.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसी प्रकार अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए 103.10 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 120.23 करोड़ रुपए किया गया है.



डिजिटल राजस्व प्रशासन पर सरकार का जोर

अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार राजस्व सेवाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि डिजिटल ऋण पुस्तिका, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑटो डायवर्सन और लोक सेवा गारंटी जैसी व्यवस्थाओं से लोगों को बड़ी राहत मिली है और राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी है.



प्रशासनिक ढांचे का हुआ विस्तार
मंत्री ने बताया कि राज्य गठन के समय जहां 16 जिले थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 33 जिले हो चुकी है.इसके साथ ही राजस्व अनुविभाग, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल और पटवारी हल्कों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आई है.

ऑटो डायवर्सन और डिजिटल किसान किताब
सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है।ऑटो डायवर्जन प्रणाली के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर जमीन के उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।इसके अलावा डिजिटल किसान किताब की सुविधा से किसानों को भूमि स्वामित्व, ऋण स्थिति और अन्य जानकारी ऑनलाइन मिल रही है, जिससे फसल ऋण लेने की प्रक्रिया भी आसान हुई है।


भूमिहीन मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता

मंत्री ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक ग्रामीण व्यवसाय से जुड़े परिवारों को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है. वर्ष 2025-26 में करीब 4.96 लाख हितग्राहियों को लाभ देने के लिए 496 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे, जबकि 2026-27 के लिए 605 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

ड्रोन और सैटेलाइट से होगी कृषि निगरानी

सरकार ने UPHAR योजना के जरिए कृषि क्षेत्र की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन तकनीक का उपयोग करने का फैसला लिया है.
इससे फसल क्षेत्र, उत्पादन अनुमान और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा,इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिलेगा अधिकार

ग्रामीण आबादी को भूमि अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत काम किया जा रहा है.राज्य में करीब 10.50 लाख हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख देने का लक्ष्य है, जिनमें से 1.60 लाख लोगों को अब तक अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं.

जमीन खरीदी के साथ ही होगा नामांतरण
राज्य में जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही ऑटो म्यूटेशन की व्यवस्था लागू कर दी गई है.अब पंजीयन होते ही जमीन का नामांतरण स्वतः खरीदार के नाम हो जाता है, जिससे लंबी प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर से राहत मिली है.

आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत प्रावधान

सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है. SDRF में 588 करोड़ रुपए,NDRF में 50 करोड़ रुपए,SDMF में 147 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. मंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक और पूर्व चेतावनी प्रणाली के माध्यम से बाढ़, सूखा और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

2047 तक राज्य को विकसित बनाना लक्ष्य

टंकराम वर्मा ने इस दौरान कहा प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के तहत सरकार ने GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) को विकास का प्रमुख स्तंभ बनाया है. वर्ष 2024-25 में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 335 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 343 हो गई है। इसी वर्ष 8 नए स्नातक महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें संगीत, विधि और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी शामिल हैं.

