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किसान भाईयों के लिए जरूरी खबर, एक क्लिक में जानिए धान की सरकारी खरीद की पूरी प्रक्रिया

​ई-नाम ऐप: हरजीत सिंह ने देश के स्तर पर फसलों की खरीद -बिक्री के बारे में बताया कि "ई-खरीद पोर्टल एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करता है, वहीं 'ई-नाम' (National Agriculture Market) ऐप किसानों को अपनी बासमती या अन्य धान श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बाजार प्रदान करता है. इसमें जितने भी धान और अन्य फसलों की ऐसी वैरायटी होती है जो प्राइवेट फर्म खरीदती है. उनके लिए यह ऐप खास तौर पर बनाई गई है. इस पर किसान अलग-अलग अनाज मंडी में फसल का क्या रेट चल रहा है वह भी देख सकता है."

​ ई-खरीद पोर्टल किसानों के लिए फायदेमंदः थानेसर अनाज मंडी सचिव हरजीत सिंह ने बताया कि "एमएसपी पर पारदर्शी खरीद का आधार ​हरियाणा सरकार द्वारा विशेष रूप से विकसित किया गया 'ई-खरीद' पोर्टल है." किसान मंडी जाने से पहले ही पोर्टल के माध्यम से अपना ई-गेट पास जेनरेट कर सकते हैं. इससे मंडियों में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारें और अफरा-तफरी समाप्त हो गई है.धान की खरीद होते ही 48 से 72 घंटों के भीतर फसल का पैसा सीधे किसान के आधार से लिंक बैंक खाते में जमा हो जाता है. इसमें किसी आढ़ती या मध्यस्थ की दखलंदाजी नहीं रहती है. किसान की फसल का ब्योरा, बेचे गए धान की मात्रा, J-फॉर्म का स्टेटस और भुगतान की स्थिति मोबाइल ऐप पर पारदर्शी रूप से उपलब्ध रहती है.

कुरुक्षेत्रः ​कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में धान की फसल का समय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्तता भरा होता है. पारंपरिक व्यवस्था में मंडियों की लंबी कतारें, बिचौलियों का प्रभाव, वजन में गड़बड़ी और फसल बिक्री के बाद महीनों तक भुगतान का इंतजार किसानों की मुख्य समस्याएं थी. इस पूरी प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा संचालित ई-खरीद ( मेरी फसल-मेरा ब्योरा) और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत ई-नाम पोर्टल एक वरदान साबित हुए हैं. इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को फायदा पहुंचाया है.

ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी बोली: ई-नाम के माध्यम से देश भर के पंजीकृत व्यापारी किसान के धान की गुणवत्ता देखकर ऑनलाइन बोली लगाते हैं. प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण किसानों को स्थानीय बाजार से बेहतर और अधिकतम दाम मिलते हैं. मंडी में धान पहुंचते ही वैज्ञानिक मानकों के आधार पर उसकी गुणवत्ता (नमी और दाने की स्थिति) की जांच होती है, जिसे ऐप पर दर्ज किया जाता है. साथ ही, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन में किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना समाप्त हो जाती है.



किसानों को कई प्रत्यक्ष फायदेः इन ऐप्स के इस्तेमाल से आढ़तियों और बिचौलियों पर किसानों की निर्भरता खत्म हुई है. मंडियों में कई-कई दिनों तक रुकने का खर्च और समय दोनों बचते हैं, जिससे किसान समय पर अगली फसल (गेहूं) की तैयारी कर पाते हैं. सीधा भुगतान मिलने से किसानों को साहूकारों या ब्याज पर पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती.​

क्या बोले किसान:

पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांगः किसान जसवंत का कहना है कि "हरियाणा के किसानों को अनाज मंडी में धान बेचने के दौरान पंजीकरण न होने और ई-खरीद ऐप के सर्वर डाउन रहने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम पंजीकरण प्रक्रिया को सरल व लचीला बनाना है. सरकार को खरीद सीजन के बीच में छूटे हुए किसानों के लिए कम से कम 3 से 5 दिनों की विशेष विंडो खोलनी चाहिए, ताकि हर पात्र किसान अपनी फसल पंजीकृत करा सके. इसके साथ ही, यदि किसान से रकबा या फसल की किस्म दर्ज करने में कोई त्रुटि हुई है, तो उसे स्वयं या नजदीकी सीएससी केंद्र से ऑनलाइन सुधारने का विकल्प दिया जाना चाहिए. सत्यापन प्रक्रिया की सीमा अधिकतम 48 घंटे तय की जाए ताकि गेट पास के लिए किसानों को बार-बार पटवारी या अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़ें."



​तकनीकी बुनियादी ढांचे सुधार की मांग: किसान कुलवंत का कहना है कि "धान खरीद के समय बड़ी समस्या ई-खरीद ऐप और जियो-फेंसिंग की तकनीकी विफलताओं से जुड़ी है, जिसके लिए मजबूत आईटी बुनियादी ढांचे की जरूरत है. पीक सीजन में ट्रैफिक संभालने के लिए उच्च क्षमता वाले क्लाउड सर्वर का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सर्वर डाउन होने की नौबत न आए. मंडी परिसरों में अक्सर मोबाइल नेटवर्क की समस्या रहती है, इसलिए जियो-फेंसिंग ऐप में 'ऑफलाइन मोड' की सुविधा दी जाए, जिससे बिना इंटरनेट के भी गेट पास कट सके और बाद में नेटवर्क आने पर डेटा स्वतः सिंक हो जाए. इसके अतिरिक्त मंडी के बाहर खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारों को देखते हुए जियो-फेंसिंग की सीमा का दायरा 500 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर तक किया जाना चाहिए."

​बहुआयामी गेट पास व्यवस्था और मंडी सहायता केंद्रः किसान नरेश कुमार का कहना है "गेट पास काटने की प्रक्रिया को केवल स्मार्टफोन तक सीमित न रखकर इसे बहुआयामी और किसान-अनुकूल बनाया जाना बेहद आवश्यक है. स्मार्टफोन न रखने वाले या तकनीकी रूप से असमर्थ किसानों के लिए एसएमएस, व्हाट्सएप बोट या टोल-फ्री नंबर के जरिए टोकन व गेट पास प्राप्त करने का विकल्प होना चाहिए. अनाज मंडी के मुख्य द्वारों पर ऑटोमैटिक 'सेल्फ-सर्विस कियोस्क' और एक समर्पित 'तकनीकी सहायता डेस्क' स्थापित की जाए, जहां किसान केवल अपना मोबाइल या आधार नंबर डालकर तुरंत प्रिंटेड पास प्राप्त कर सकें. इन व्यावहारिक सुधारों से मंडियों में लगने वाला समय बचेगा, भीड़ नियंत्रित होगी और पूरी खरीद प्रक्रिया पारदर्शी व सुचारू बनेगी.





ई-खरीद ऐप के जरिए धान बेचने के लिए किसान गेट पास (टोकन) दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अग्रिम शेड्यूलिंग करके या मंडी पहुंचकर जियो-फेंसिंग के माध्यम से.

ऐप डाउनलोड और लॉगिन: मोबाइल में 'e-Kharid Haryana' ऐप खोलें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार नंबर या मेरी फसल-मेरा ब्योरा आईडी से लॉगिन करें.

मोबाइल में 'e-Kharid Haryana' ऐप खोलें और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर, आधार नंबर या मेरी फसल-मेरा ब्योरा आईडी से लॉगिन करें. ​फसल और मंडी का चयन: लॉगिन के बाद 'Schedule/Get Pass' विकल्प पर क्लिक करें. अपनी पंजीकृत फसल (धान), जिला और अपनी पसंदीदा अनाज मंडी का चयन करें.

लॉगिन के बाद 'Schedule/Get Pass' विकल्प पर क्लिक करें. अपनी पंजीकृत फसल (धान), जिला और अपनी पसंदीदा अनाज मंडी का चयन करें. ​तारीख और मात्रा दर्ज करें: आप जिस दिन मंडी में धान लाना चाहते हैं, वह तारीख चुनें और बेची जाने वाली धान की संभावित मात्रा (क्विंटल में) दर्ज करें.

आप जिस दिन मंडी में धान लाना चाहते हैं, वह तारीख चुनें और बेची जाने वाली धान की संभावित मात्रा (क्विंटल में) दर्ज करें. सबमिट और पास डाउनलोड: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबाएं. स्क्रीन पर गेट पास/टोकन जनरेट हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.



जियो-फेंसिंग के माध्यम से गेट पासः ई-खरीद ऐप के जरिए धान बेचने के लिए किसान गेट पास (टोकन) दो तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं. घर बैठे अग्रिम शेड्यूलिंग करके या मंडी पहुंचकर जियो-फेंसिंग के माध्यम से. दूसरे तरीके में मंडी पहुंचकर गेट पास (Geo-fencing Gate Pass)​ के लिए मंडी के प्रवेश द्वार या परिसर में पहुंचकर अपने मोबाइल की GPS (लोकेशन) और इंटरनेट चालू करना होता है. गेट पर मौजूद कर्मी गेट सत्यापन के बाद पास जारी कर देगा.