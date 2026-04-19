ई-ऑफिस से जल शक्ति विभाग में डिजिटल क्रांति, 101 कार्यालय हुए ऑनलाइन
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, अब विभागीय संचार पूरी तरह ई-ऑफिस के माध्यम से हो रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 9:15 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जल शक्ति विभाग ने अपने 101 कार्यालयों में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है. इस पहल से विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, अब विभागीय संचार पूरी तरह ई-ऑफिस के माध्यम से हो रहा है, जिससे कार्यों में गति आई है और समयबद्ध निष्पादन संभव हुआ है. उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ी है.
ई-ऑफिस से जल शक्ति विभाग में डिजिटल क्रांति,
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि, विभाग ने निर्धारित समय सीमा में डिजिटल बनने का लक्ष्य हासिल कर लिया है. यह पहल विभाग को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और दक्ष बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है. इस पहल से दफ्तरों में कार्यप्रणाली में भी तेजी आ रही है.
वहीं, जल शक्ति विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि, "ई-ऑफिस प्रणाली को प्रमुख अभियंता स्तर के दो कार्यालयों, सात मुख्य अभियंता कार्यालयों, 17 वृत्त कार्यालयों और 75 अधिशासी अभियंता कार्यालयों लागू हो चुकी है. उन्होंने कहा कि ऐसे में अब तक कुल 101 कार्यालयों में लागू किया गया है. इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र एचपी स्टेट वॉटर एंड कम्युनिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ढांगसीधार (मंडी) को भी इसमें शामिल किया गया है."
इतने कार्यालय में प्रणाली को किया गया लागू
जल शक्ति विभाग के सचिव ने बताया कि अब फाइलों का संचालन प्रमुख अभियंता से लेकर सचिव कार्यालय, जल शक्ति मंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरी तरह ई-ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है. इस डिजिटल परिवर्तन से फाइलों की रियल टाइम निगरानी, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित हुआ है. डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि विभाग अब उप-मंडल स्तर तक डिजिटल प्रणाली को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके.
ये भी पढ़ें: इन सरकारी अफसरों के वेतन कटौती की अधिसूचना जारी, सैलरी में लगेगा 30 और 20 प्रतिशत कट
ये भी पढ़ें: 'फौजियों का अपमान करना मेरी मंशा नहीं थी', सोशल मीडिया इफ्लुएंसर इशिता पुंडीर ने हाथ जोड़क मांगी माफी