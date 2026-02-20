ETV Bharat / state

ट्रेन की यात्रा अब बेहद सुरक्षित; 400 स्टेशनों पर बनेंगे डिजिटल थाने, संदिग्ध की पलभर में पहचान कर लेगी ये टेक्नोलॉजी

प्रयागराज: स्टेशन की भागदौड़, ट्रेनों की आवाज और हजारों चेहरों के बीच सफर करता आम यात्री अक्सर सुरक्षा को लेकर असहज रहता है. अब इसी चिंता को कम करने की दिशा में भारतीय रेल एक बड़ा कदम उठा रही है. उत्तर रेलवे के 400 प्रमुख स्टेशनों को डिजिटल सुरक्षा कवच से लैस किया जा रहा है, जहां हर स्टेशन एक तरह से हाई-टेक डिजिटल थाना काम करेगा. इस सूची में प्रयागराज रेलवे स्टेशन भी शामिल है. रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे में सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इस डिजिटल सुरक्षा कवच प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 16.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके पीछे रेलवे का मकसद है कि स्टेशन पर मौजूद हर यात्री खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों के लिए रेलवे परिसर में कोई जगह न बचे. फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग सिस्टम से लैस होंगे स्टेशन: उत्तर रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई व्यवस्था में स्टेशन पर तैनात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों के पास दुनिया की सबसे एडवांस फिंगरप्रिंट और आइरिस (आंखों की पुतली) स्कैनिंग सिस्टम से लैस किया जा रहा है. किसी संदिग्ध को रोका गया तो उसकी पहचान कुछ ही पलों में राष्ट्रीय डेटाबेस से मिलानकर आसानी से की जा सकेगी. इसकी सबसे बड़ी मजबूती नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (नफीस) और क्रिमिनल प्रोसीजर आईडेंटीफिकेशन (सीपीआई) है. इन तकनीकी की मदद से आरपीएफ के जवान किसी संदिग्ध को रोकते ही उसकी अंगुलियों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतनी को स्कैन किया जा सकेगा. यह सिस्टम सीधे नेशनल डेटाबेस से जुड़ा होगा जहां देशभर के अपराधियों के फिंगरप्रिंट और आईरिस का स्कैन डिजिटली मौजूद होगा. उससे मिलान होते ही उसकी पूरी आपराधिक कुंडली सामने होगी.