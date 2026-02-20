ट्रेन की यात्रा अब बेहद सुरक्षित; 400 स्टेशनों पर बनेंगे डिजिटल थाने, संदिग्ध की पलभर में पहचान कर लेगी ये टेक्नोलॉजी
इन स्टेशनों में यूपी का प्रयागराज जंक्शन भी है शामिल, आइए जानते हैं कैसे काम करेगी यह नई व्यवस्था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 12:49 PM IST
प्रयागराज: स्टेशन की भागदौड़, ट्रेनों की आवाज और हजारों चेहरों के बीच सफर करता आम यात्री अक्सर सुरक्षा को लेकर असहज रहता है. अब इसी चिंता को कम करने की दिशा में भारतीय रेल एक बड़ा कदम उठा रही है. उत्तर रेलवे के 400 प्रमुख स्टेशनों को डिजिटल सुरक्षा कवच से लैस किया जा रहा है, जहां हर स्टेशन एक तरह से हाई-टेक डिजिटल थाना काम करेगा. इस सूची में प्रयागराज रेलवे स्टेशन भी शामिल है.
रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे में सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इस डिजिटल सुरक्षा कवच प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 16.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसके पीछे रेलवे का मकसद है कि स्टेशन पर मौजूद हर यात्री खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों के लिए रेलवे परिसर में कोई जगह न बचे.
फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैनिंग सिस्टम से लैस होंगे स्टेशन: उत्तर रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नई व्यवस्था में स्टेशन पर तैनात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों के पास दुनिया की सबसे एडवांस फिंगरप्रिंट और आइरिस (आंखों की पुतली) स्कैनिंग सिस्टम से लैस किया जा रहा है. किसी संदिग्ध को रोका गया तो उसकी पहचान कुछ ही पलों में राष्ट्रीय डेटाबेस से मिलानकर आसानी से की जा सकेगी. इसकी सबसे बड़ी मजबूती नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (नफीस) और क्रिमिनल प्रोसीजर आईडेंटीफिकेशन (सीपीआई) है. इन तकनीकी की मदद से आरपीएफ के जवान किसी संदिग्ध को रोकते ही उसकी अंगुलियों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतनी को स्कैन किया जा सकेगा. यह सिस्टम सीधे नेशनल डेटाबेस से जुड़ा होगा जहां देशभर के अपराधियों के फिंगरप्रिंट और आईरिस का स्कैन डिजिटली मौजूद होगा. उससे मिलान होते ही उसकी पूरी आपराधिक कुंडली सामने होगी.
सभी चयनित 400 रेलवे स्टेशनों पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, आईरिस स्कैनर, विशेष वेब कैमरे और हाईस्पीड व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वर्कस्टेशन स्थापित किया जाएगा. इन्हीं सुविधाओं को मिलाकर डिजिटल थाना आकार लेगा और अपराधियों पर तेज निगाह रखेगा. उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक पहले चरण में पहले चरण में उत्तर रेलवे के 400 स्थानों पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, हाई-स्पीड वर्कस्टेशन और विशेष वेब कैमरे लगाए जाएंगे. कैमरों के जरिए चेहरों की मैपिंग होगी, जिससे पहचान और ज्यादा सटीक हो सकेगी. यह तकनीक “नाफिस” और क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जुड़ी होगी, जिससे देशभर में दर्ज अपराध रिकॉर्ड तुरंत जांचे जा सकेंगे.
सेंट्रल हेल्पडेस्क, ताकि तकनीक कभी थमे नहीं: इस डिजिटल थाने को चलाने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं, इंसानों की एक प्रशिक्षित टीम भी तैनात होगी. प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर तकनीकी अधिकारी पूरे सिस्टम की निगरानी करेंगे. उनके साथ सेंट्रल हेल्पडेस्क पर जूनियर तकनीकी विशेषज्ञ 24 घंटे मौजूद रहेंगे, ताकि किसी खराबी से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो. साथ ही मास्टर ट्रेनर्स आरपीएफ जवानों को नई तकनीक के इस्तेमाल का व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे, ताकि मशीन और मानव के बीच तालमेल बना रहे. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव का सबसे बड़ा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा. स्टेशन पर मौजूद महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे. डिजिटल तकनीक के सहारे रेलवे अब सिर्फ सफर का माध्यम नहीं, बल्कि भरोसे की जगह बनने की ओर बढ़ रहा है.
यह भी पढ़ें: लखनऊ की गोमती नदी पर चलेगा टूरिस्ट क्रूज; एक साथ 200 लोग कर सकेंगे सैर, ये रहेगी टिकट दर