कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में लगेगी पहली डिजिटल पीईटी-सीटी मशीन, डायग्नोसिस में मदद मिलेगी

कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में हाईटेक जांच की सुविधा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मशीन की कीमत 25 करोड़ रुपये है: मशीन की अनुमानित लागत 25 करोड़ रुपये बताई जा रही है. संस्थान के निदेशक प्रो. एमएलबी भट्ट ने बताया कि डिजिटल पीईटी-सीटी (PET-CT) स्कैनर से ब्रेन, लंग, ब्रेस्ट, हेड-एंड-नेक, लिम्फोमा सहित विभिन्न कैंसरों के निदान और उपचार योजना में बड़ी सहायता मिलेगी.

लखनऊ: कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में उत्तर प्रदेश के सरकारी संस्थान की पहली अत्याधुनिक डिजिटल पीईटी-सीटी स्कैनर मशीन आ चुकी है. इस अत्याधुनिक मशीन के आने से कैंसर के अत्यंत प्रारंभिक स्तर पर सटीक पहचान, स्टेज निर्धारण और उपचार के प्रभाव के आकलन में सुधार होगा.

सटीक मेटाबॉलिक गतिविधि दिखाती है: यह मशीन ट्यूमर की मेटाबॉलिक गतिविधि को अत्यंत सटीक रूप से दर्शाती है, जिससे व्यक्तिगत और प्रभावी उपचार संभव हो सकेगा. वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार, इस स्कैनर से कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय तरीके से किया जा सकेगा.

लखनऊ में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान (Photo Credit: ETV Bharat)

हाई-रिजॉल्यूशन वाली इमेज मिलती हैं: प्रो. एमएलबी भट्ट ने बताया कि डिजिटल पीईटी-सीटी (PET-CT) स्कैनर नवीन डिजिटल डिटेक्टर तकनीक पर आधारित है, जो पारंपरिक पीईटी-सीटी की तुलना में बेहतर रिजॉल्यूशन, अधिक संवेदनशीलता और कम नॉइज़ के साथ उच्च गुणवत्ता वाली इमेज प्रदान करता है.

लखनऊ में कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान (Photo Credit: ETV Bharat)

मरीजों के जल्द मिलेगी सुविधा: प्रो. भट्ट ने कहा कि मशीन की स्थापना और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे शीघ्र ही मरीजों की सेवा के लिए शुरू किया जाएगा. इस सुविधा के उपलब्ध होने से अब लखनऊ और आसपास के जिलों के कैंसर रोगियों को उन्नत पीईटी-सीटी (PET-CT) जांच के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें समय पर सटीक रोग-निदान की सुविधा मिलेगी.

