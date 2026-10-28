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कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में 2.16 करोड़ से बनी डिजिटल पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ, पांच दिन में मिलेगी बायोप्सी रिपोर्ट

कल्याण सिंह कैंसर संस्थान की डिजिटल पैथोलॉजी लैब शुरू. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: कैंसर मरीजों को अब अपनी बायोप्सी की जांच रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में मंगलवार को 2.16 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित डिजिटल पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया.

लैब के शुरू होने से मरीजों को बायोप्सी की रिपोर्ट पांच दिन में उपलब्ध हो सकेगी. अभी तक मरीजों को रिपोर्ट के लिए आठ से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ता था.

मंगलवार को संस्थान में ऑन्कोपैथोलॉजी विभाग के स्थापना दिवस समारोह के दौरान निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने डिजिटल पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज में समय बेहद महत्वपूर्ण है. जांच रिपोर्ट जल्दी मिलने से चिकित्सकों को बीमारी की पहचान कर समय पर उपचार शुरू करने में मदद मिलेगी. डिजिटल तकनीक से तैयार होगी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर ऑन्कोपैथोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. दीप्ति मिश्रा ने बताया कि डिजिटल तकनीक से पैथोलॉजी स्लाइड की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें तैयार की जाएंगी. इन्हें संस्थान के विशेषज्ञों के साथ दूसरे चिकित्सा केंद्रों के डॉक्टरों को भी भेजा जा सकेगा. इससे जटिल कैंसर मामलों में विशेषज्ञों की राय और दूसरी चिकित्सकीय राय जल्दी प्राप्त की जा सकेगी.