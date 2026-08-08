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चंडीगढ़ के ले कॉर्बुजिए सेंटर में बनेगा डिजिटल म्यूजियम, हेरिटेज संरक्षण समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

चंडीगढ़ हेरिटेज संरक्षण समिति की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया. सबसे प्रमुख कॉर्बुजिए सेंटर में डिजिटल म्यूजियम निर्माण का प्रस्ताव है.

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चंडीगढ़ के ले कॉर्बुजिए सेंटर में बनेगा डिजिटल म्यूजियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 1:32 PM IST

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चंडीगढ़ः आधुनिक तकनीक के साथ चंडीगढ़ की विरासत को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. यूटी के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ हेरिटेज संरक्षण समिति (सीएचसीसी) की 27वीं बैठक हुई, जिसमें शहर की विरासत से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई. बैठक में सेक्टर-19 स्थित ले कॉर्बुजिए सेंटर में डिजिटल म्यूजियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.

स्वदेश दर्शन योजना के तहत होगा म्यूजियम का विकासः यह डिजिटल म्यूजियम भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य ले कॉर्बुजिए की विरासत और चंडीगढ़ के स्थापत्य इतिहास को आधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक पहुंचाना है. अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के दौरान भवन की मूल विरासत संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और न्यूनतम बदलाव के साथ इसे विकसित किया जाएगा.

चंडीगढ़ की पहचान उसकी अनूठी वास्तुकला और विरासत से है. विकास कार्यों के साथ-साथ इस विरासत का संरक्षण भी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा.- एच. राजेश प्रसाद, मुख्य सचिव

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावाः बैठक में पर्यटन एवं संस्कृति सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह ने परियोजना का विस्तृत खाका पेश किया. उन्होंने बताया कि डिजिटल म्यूजियम बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और शहर की विरासत को नए अंदाज में देश-विदेश के पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जा सकेगा.

संशोधित जोनिंग प्लान पर हुई चर्चाः बैठक में यूनेस्को विश्व धरोहर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बफर जोन में आने वाले सेक्टर-2, 3, 4 और 5 के संशोधित जोनिंग प्लान पर भी चर्चा हुई. हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया. मुख्य सचिव ने शहरी नियोजन विभाग से कहा कि सभी पहलुओं पर स्पष्ट और तर्कसंगत सिफारिशों के साथ संशोधित प्रस्ताव दोबारा समिति के सामने रखा जाए.

हाईकोर्ट परिसर के समग्र विकास पर चर्चाः इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट परिसर के समग्र विकास के लिए तैयार मास्टर प्लान फ्रेमवर्क की भी समीक्षा की गई. समिति ने इस योजना पर सुझाव दिए और इंजीनियरिंग विभाग को विरासत संरक्षण के तय मानकों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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कई वरीय अधिकारी थे मौजूदः बैठक में गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, मुख्य वास्तुकार राजीव मेहता सहित हेरिटेज समिति के सदस्य और चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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