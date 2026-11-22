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एक क्लिक पर दुनिया के किसी भी कोने से देखिए ग्वालियर की विरासत, कमाल है गुजरी महल का डिजिटल म्यूजियम

ग्वालियर: ग्वालियर के गुजरी महल में इन दिनों पुरावशेषों को संरक्षित करने और देश दुनिया तक भारत के ऐतिहासिक विरासतों की जानकारी पहुंचाने के लिए एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है. एक ऐसा कोशिश.. जिसके जरिए जो लोग संग्रहालय तक नहीं पहुंच सकते संग्रहालय को ही उन तक पहुंचाया जा सके.

जी हां, एक डिजिटल म्यूजियम.. जिसमें लोगों को गुजरी महल संग्रहालय के 600 से ज़्यादा पुरावशेष देखने और पढ़ने को मिलेंगे, ये तस्वीरें नहीं बल्कि हूबहू 3D प्रतिकृति होगी जिसमे पुरावशेष की हर एक बारीकी दर्ज होगी और उसे 360 डिग्री घुमाव के साथ देखा जा सकेगा.

प्रोजेक्ट मैनेजर आसिफ़ शेख का कहना है, "इस प्रोजेक्ट से प्रयास किया जा रहा है कि आर्टिफ़ैक्ट्स से जुड़ी सभी जानकारी 3D व्यू के साथ अंतर्राष्ट्रीय और पुरातत्व से जुड़े लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए. इसके लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से फिलहाल आर्टिफ़ैक्ट्स को फ़ोटोग्रैमेट्री तकनीक के ज़रिए 3D में कन्वर्ट किया जा रहा है. जिनमें यहां रखी प्रतिमाएं, पाषाण अवशेष, प्राचीन सिक्के-मुद्राएं, हथियार, अन्य कलाकृतियाँ शामिल हैं. इसके लिए गुजरी महल संग्रहालय में ही एक डार्करूम सेटअप बनाया गया है."

इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही दिल्ली की कंपनी 'किन्सी ब्रूस' के प्रोजेक्ट मैनेजर आसिफ़ शेख ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, "मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग के लिए उनकी कंपनी आर्टिफ़ैक्ट्स को 3D करने के लिए काम कर रही है. अब तक इंदौर, उज्जैन और भोपाल में काम किया जा चुका है और अब ग्वालियर में पुरातत्व से जुड़ी कलाकृतियों को 3D रिकॉर्ड करने का काम किया जा रहा है."

इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी द्वारा गुजरी महल संग्रहालय के एक हिस्से में डार्क रूम बनाया गया है और इसमें एक-एक कर संग्रहालय में रखे आर्टिफ़ैक्ट्स को फोटोग्रैमेट्री तकनीक से 3D में रिकॉर्ड किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा गुजरी महल में डिजिटल म्यूज़ियम के लिए पुरावशेषों की 3D स्कैनिंग का काम पिछले एक महीने से कराया जा रहा है. इसके लिए निजी कंपनी को हायर किया गया है, जो अपने पूरे सेटअप के साथ एक-एक कर पुरावशेषों को स्कैन करने का काम कर रही है.

क्या है फोटोग्रैमेट्री टेक्निक?

यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक फोटो कैमरे की मदद से किसी भी आर्टिफैक्ट या वस्तु की हर एंगल से तस्वीरे ली जाती है. ज़्यादा डिटेल के लिए हर एक डिग्री से तस्वीर ली जाती है. इसके बाद इन तस्वीरों को कंप्यूटर में फ़ोटोग्रैमेट्री सॉफ्टवेर की मदद से जोड़कर इनसे उस आर्टिफ़ेक्ट या वस्तु का 3D मॉडल तैयार होता है जो डिटेलिंग की वजह से देखने में हुबहू लगता है. और इसे 360 डिग्री पर घूमकर हर तरफ़ से देखा जा सकता है. गुजरी महल में भी कलाकृतियों को सहेजने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

गुजरी महल का डिजिटल म्यूजियम (ETV Bharat)

पहले चरण में 600 प्रतिमाओं की स्कैनिंग

गुजरी महल संग्रहालय के इंचार्ज सपन साहू ने बताया, "गुजरी महल केंद्रीय संग्रहालय में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी तक की यहां प्रतिमाएं हैं. इनमें शिव परिवार हैं.. ब्रह्मा जी हैं.. सभी तरह की प्रतिमाएं हैं. भोपाल मुख्यालय द्वारा 3D स्कैनिंग की जो विधि अपनाई जा रही है, उसमें अभी प्रथम चरण में यहां 600 प्रतिमाओं की 3D स्कैनिंग होनी है. इस स्कैनिंग का मकसद यह है कि देश-विदेश में बैठे व्यक्ति इसे एक डिजिटल संग्रहालय के रूप में देख सकें. उन्हें गुजरी महल आने की जरूरत नहीं है. अगर वे चाहें, तो तुरंत इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल पर इसे देख सकते हैं, इस डिजिटल संग्रहालय में हर आर्टिफ़ैक्ट 360 डिग्री पर देख पाएंगे."

गुजरी महल का डिजिटल म्यूजियम (ETV Bharat)

360 व्यू के साथ मिलेगी कलाकृति की पूरी जानकारी

सपन साहू ने बताया कि, 3D स्कैनिंग का काम स्टेप बाई स्टेप किया जा रहा है. अभी बड़े-बड़े कैमरे आए हैं, एक सेट बनाया गया है. उसमें मूर्ति को ले जाया जाता है और उसकी 3D स्कैनिंग की जाती है. उसके दाएँ, बाएँ, ऊपर और नीचे से उसकी फोटोग्राफी की जाती है, जिससे उसे 360 डिग्री एंगल पर देखा जा सकता है. बड़ी बात ये रहेगी कि इसे ऑनलाइन देखने के साथ ही इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी मसलन उस मूर्ति की क्या विशेषता ?, उस पर पूरा विवरण रहेगा. मूर्ति कैसी है, वह क्यों प्रसिद्ध है, उसके नैन-नक्श कैसे हैं, किस धातु या पत्थर की है, किस कालखंड से आती है? उसमें इसका पूरा उल्लेख रहेगा.

गुजरी महल का डिजिटल म्यूजियम (ETV Bharat)

डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन भी होगा तैयार

ये 3D स्कैनिंग सिर्फ डिजिटल संग्रहालय तक ही सीमित नहीं रहेगी. बल्कि ये तकनीक डिजिटल रूप में उन कलाकृतियों को हमेशा के लिए संरक्षित करेगी. जिससे कि यदि भविष्य में किसी वजह से इन कलाकृतियों को कोई नुकसान होता है, या वे गुम या चोरी हो जाएं उस दशा में उनका डिजिटल संस्करण हमेशा मौजूद रहेगा.

इसके साथ ही शोधार्थियों, विद्यार्थियों के लिए भी ये एक बेहतर स्टडी मैटेरियल होगा. जिसके लिए उन्हें म्यूजियम तक ग्वालियर नहीं आना होगा. सबसे बड़ी बात इन आर्टिफ़ैक्ट्स के इस डिजिटल रूप से होलोग्राम भी तैयार किए जा सकते हैं. जो ख़ास होलोग्राम तकनीक के ज़रिए म्यूज़ियम में प्रदर्शित किए जा सकेंगे.