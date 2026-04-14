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लखनऊ रेलवे स्टेशन पर “डिजिटल लगेज लॉकर” सुविधा; जानिये यात्रियों को कितना करना होगा भुगतान?

लखनऊ : यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित सामान रखने को ध्यान में रखकर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक नवीन “डिजिटल लगेज लॉकर” सुविधा का शुभारंभ किया. इस आधुनिक सुविधा का उद्घाटन मंगलवार को एक यात्री से कराया गया. अब रेलवे स्टेशन पर यात्री आराम से डिजिटल लगेज लॉकर में अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे और उन्हें सामान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि यह डिजिटल लगेज लॉकर की सुविधा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर वातानुकूलित प्रतीक्षालय (AC Waiting Area) के पास स्थापित की गई है, जिससे यात्रियों को आसानी से इसका लाभ प्राप्त हो सके. इस डिजिटल लगेज लॉकर प्रणाली के माध्यम से यात्री अपने सामान को सुरक्षित रूप से निर्धारित समयावधि के लिए रख सकते हैं. ये डिजिटल लॉकर विभिन्न आकारों मीडियम में उपलब्ध हैं. छह घंटे और 24 घंटे की अवधि के अनुसार शुल्क निर्धारित किया गया है.



डिजिटल लगेज लॉकर का ये है रेट : उन्होंने बताया कि यात्री अपना सामान रखने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लगेज लॉकर बुक करते हैं तो उन्हें मीडियम साइज के लिए 6 घंटे का ₹40 और 24 घंटे के लिए 100 रुपये चुकाने होंगे. लार्ज साइज के डिजिटल लॉकर के लिए 6 घंटे के 90 रुपये और 24 घंटे के 140 रुपये चुकाने होंगे. एक्स्ट्रा लार्ज साइज का डिजिटल लॉकर इस्तेमाल करने पर 6 घंटे के लिए 140 रुपये और 24 घंटे के लिए 240 रुपये का भुगतान करना होगा.







इस सुविधा के लागू होने से यात्रियों को विशेष रूप से शहर भ्रमण या प्रतीक्षा अवधि में अपने सामान की सुरक्षा की चिंता से मुक्ति मिलेगी. यह पहल रेलवे की तरफ से “यात्री सुविधा और डिजिटल सेवाओं के विस्तार” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है. यात्रियों से अनुरोध है कि वह इस सुविधा का अधिकतम उपयोग करें और अपनी यात्रा अनुभव को सुगम बनाएं.



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