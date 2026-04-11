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UP में सपनों को मिलेगी डिजिटल उड़ान, इस जनपद की 178 पंचायतों में शुरू होगी हाइटेक लाइब्रेरी

रायबरेली: रायबरेली में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी योजना का प्रथम चरण शुरू हो गया है. अब गांवों में ही छात्रों को बेहतर पढ़ाई की सुविधा मिलेगी. जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्याशील सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए लगभग 4 लाख रुपये का बजट तय किया गया है. करीब 1 लाख 80 हजार रुपये की किताबें, जिनमें नेशनल बुक ट्रस्ट और अन्य प्रकाशनों की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं. वहीं, 70 हजार रुपये फर्नीचर पर खर्च किए जा रहे हैं.

डिजिटल सुविधाओं के लिए कंप्यूटर और उपकरण खरीद में UPDESCO के जरिए 1 लाख 30 हजार रुपये खर्च किए जा रहे हैं, साथ ही 20 हजार रुपये डिजिटल कंटेंट पर लगाए जा रहे हैं. डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 178 ग्राम पंचायतों में किताबें भेजी जा चुकी हैं, जबकि 7 ब्लॉकों में NBT (नेशनल बुक ट्रस्ट) ने सीधे पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं.



बता दें कि जनपद के 18 विकास खंडों में कुल 178 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी. इसमें बच्चों के लिए बाल उपयोगी साहित्य, पर्यावरण, वैज्ञानिक और प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, डिजिटल कंटेंट के साथ-साथ फर्नीचर एवं कंप्यूटर व इंटरनेट की सुविधा मिलेगी. प्रत्येक लाइब्रेरी पर चार लाख की धनराशि खर्च की जाएगी. शासन ने गांव के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा से जुड़ सकें और तैयारी कर सकें, इसके लिए योजना चलाई है.

ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी के स्थापना बाद मेधावी छात्र-छत्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में काफी सहयोग मिल सकेगा. जनपद की 357 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 178 ग्राम पंचायतों के लिए जिला पंचायती राज विभाग को बजट प्राप्त हो गया है. शेष ग्राम पंचायतों का चयन अगले फेज में किया जाएगा.

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