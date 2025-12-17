गांवों में फ्री में सिविल सर्विसेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे युवा, सरकार खोल रही डिजिटल लाइब्रेरी
35 जिलों में किया गया पुस्तकों का चयन, ई-बुक्स, वीडियो, ऑडियो लेक्चर और क्विज के जरिए तैयार युवा कर सकेंगे तैयारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 7:22 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को आधुनिक शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है. जिससे गांव के छात्र अब शहरों पर निर्भर हुए बिना सिविल सर्विसेज सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे.
हर लाइब्रेरी पर 4 लाख होंगे खर्चः हर डिजिटल लाइब्रेरी पर 4 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इसमें 2 लाख रुपये की पुस्तकों की व्यवस्था होगी, जबकि 1.30 लाख रुपये के आईटी इक्यूपमेंट और 70 हजार रुपये के आधुनिक फर्नीचर लिए जाएंगे. लाइब्रेरी में ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट, क्विज और करीब 20 हजार डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध रहेगी. राजधानी लखनऊ समेत 35 जिलों की पंचायतों में जल्द ही डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी. योगी सरकार की यह पहल ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में ग्रामीण प्रतिभाओं को डिजिटल शक्ति देने का मजबूत कदम मानी जा रही है.
35 जिलों में पुस्तकों का चयन पूराः योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 35 जिलों में पुस्तकों का चयन पूरा कर लिया गया है. इनमें अमरोहा, आजमगढ़, बांदा, बलिया, बागपत, बदायूं, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, एटा, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, हरदोई, हापुड़, जालौन, कानपुर देहात, कन्नौज, कौशाम्बी, कासगंज, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सम्भल, शामली, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, सीतापुर जिले शामिल हैं.
गांव और शहर के बीच शिक्षा का अंतर होगा कमः पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि “डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना से ग्रामीण युवाओं को अपने गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा. यह योजना गांव और शहर के बीच शिक्षा के अंतर को कम करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. पंचायतों को शिक्षा का केंद्र बनाकर हम ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं.”
पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगीः पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि सीएम योगी एवं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों की पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएंगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और युवा रोजगार के लिए अधिक सक्षम बन सकेंगे. डिजिटल लाइब्रेरी का प्रबंधन ग्राम प्रधान और सचिव करेंगे, जबकि सहायक अधिकारी इसकी नियमित देखरेख करेंगे.
