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डिजिटल क्रांति: यूपी के गांवों से अब निकलेंगे IAS-PCS, गांवों में खुलीं हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी

बिना शहर जाए गांव में होगी UPSC-NEET की तैयारी, जानिए योगी सरकार की क्या है योजना?

गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी से बदल रही शिक्षा की तस्वीर
गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी से बदल रही शिक्षा की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:26 PM IST

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लखनऊ: समाज, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में पुस्तकालयों (लाइब्रेरी) का बड़ा योगदान है. पुस्तकालय ज्ञान का ऐसा मंदिर है, जहां विभिन्न विषयों, भाषाओं और विधाओं की अनगिनत पुस्तकें एक शांत और व्यवस्थित स्थान पर संग्रहित होती हैं. यह मनुष्य की बौद्धिक पिपासा को शांत करने का सबसे बड़ा साधन है, जहां पढ़ाई, खोज और सीखने के लिए मुफ़्त कई चीजें उपलब्ध होती हैं. पढ़िए इरफान के संपादन में खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट...

डिजिटल लाइब्रेरी का ग्रामीण युवा ले रहे लाभ (Photo Credit; ETV Bharat)

पहले जहां पुस्तकालय राजधानी, शहरों में हुआ करते थे, लोग पढ़ाई के लिए हर सुबह पूरी तैयारी के साथ घर निकलते थे और फिर शाम को लौटते थे. पुस्तकालय में पढ़ने के लिए तमाम तरह की पुस्तकें, पेपर, मैग्जिन उपलब्ध होती थीं. जिससे लोगों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता था. आज के डिजिटल और आधुनिक युग में पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना नहीं पड़ता. डिजिटल पुस्तकालयों (Digital Libraries), ई-बुक्स (e-books) और ऑनलाइन पत्रिकाओं को अब लोग अपने मोबाइल में लेकर चलते हैं.

डिजिटल लाइब्रेरी से बदल रही शिक्षा की तस्वीर
डिजिटल लाइब्रेरी से बदल रही शिक्षा की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)

बच्चे अब देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक 'UPSC' या 'NEET' की तैयारी यूपी के एक छोटे से गांव के पंचायत भवन में बैठकर मुफ्त में कर रहे हैं. ग्रामीण युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों में ही हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी है. जहां कभी पंचायत-बैठकें होती थीं, वहां अब कंप्यूटर की स्क्रीन्स चमक रही हैं और कानों में वीडियो लेक्चर्स की गूंज.

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग और केंद्र सरकार के साझा प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी (बाल एवं किशोर पुस्तकालय) स्थापित की जा रही है.

पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी की मुफ्त सेवा
लखनऊ के एक पंचायत भवन में डिजिटल लाइब्रेरी की मुफ्त सेवा (Photo Credit; ETV Bharat)

11,350 ग्राम पंचायतों का चयन

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में चयनित 11,350 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में आधुनिक डिजिटल संसाधनों से युक्त पुस्तकालय विकसित किए जा रहे हैं. प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी में कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, स्मार्ट टीवी, आधुनिक फर्नीचर, नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशकों की पुस्तकें, ई-बुक्स तथा डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.

बताया कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों, किशोरों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन, डिजिटल कंटेंट तथा ई-लर्निंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है. साथ ही ग्रामीण समाज में पठन-पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए डिजिटल साक्षरता को सशक्त बनाना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है.

गांव में ही मिल रही शहर जैसी सुविधाएं
गांव में ही मिल रही शहर जैसी सुविधाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

सरकार का मानना है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी ग्रामीण युवाओं को आधुनिक ज्ञान संसाधनों से जोड़ते हुए शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुखी अवसरों के लिए सक्षम बनाएंगी तथा ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर ज्ञान और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करेंगी.

गांव की लाइब्रेरी से मिली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता:

मथुरा जिले की अड़ीग ग्राम पंचायत के निवासी टीटू शर्मा इसका जीवंत उदाहरण हैं. टीटू बताते हैं कि वे पिछले करीब डेढ़ वर्ष से पंचायत की डिजिटल लाइब्रेरी में नियमित अध्ययन कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिली है. बताया कि UPSI परीक्षा में सफलता प्राप्त की है तथा SSC परीक्षा भी उत्तीर्ण की है.

उत्तर प्रदेश के गांवों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी
उत्तर प्रदेश के गांवों की डिजिटल लाइब्रेरी (Photo Credit; ETV Bharat)


टीटू शर्मा के अनुसार, गांव की लाइब्रेरी में वाई-फाई, अध्ययन के लिए बेहतर फर्नीचर, शुद्ध पेयजल, बिजली तथा अद्यतन पुस्तकें उपलब्ध हैं. कई बार वे अपनी निजी किताबें भी लेकर आते थे, लेकिन लाइब्रेरी में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त और उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं. उनके अनुसार, जो छात्र UPSC, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यह लाइब्रेरी बेहद उपयोगी साबित हो रही है.

UPSC, SSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना लक्ष:

उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था, जहां अधिक खर्च के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था. अब गांव में ही आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा मिलने से युवाओं को बेहतर वातावरण में तैयारी करने का अवसर मिल रहा है.

डिजिटल लाइब्रेरी से प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल रही सफलता
डिजिटल लाइब्रेरी से प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल रही सफलता (Photo Credit; ETV Bharat)
गांव में ही मिल रही शहर जैसी सुविधाएं
अड़ीग ग्राम पंचायत के मनीष यादव ने बताया कि उन्होंने भी इसी लाइब्रेरी में लगातार अध्ययन किया और UPSI तथा SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की. लाइब्रेरी में वाई-फाई, इंटरनेट, कंप्यूटर, आधुनिक फर्नीचर, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, एयर कूलिंग व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी, स्वच्छ पेयजल और साफ-सुथरे शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में बिजली कटौती बढ़ने से छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा है. इसके बावजूद लाइब्रेरी ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है.
लाइब्रेरी का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है तथा यहां पंजीकरण शुल्क भी अत्यंत कम है. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं गांव की लाइब्रेरी में अध्ययन कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. पहले जहां अधिकांश विद्यार्थियों को शहर जाकर महंगी कोचिंग और सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई करनी पड़ती थी, वहीं अब गांव में ही आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध होने से समय और धन दोनों की बचत हो रही है, तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ तैयारी करना भी आसान हो गया है.
डिजिटल संसाधनों से युक्त पुस्तकालय
डिजिटल संसाधनों से युक्त पुस्तकालय (Photo Credit; ETV Bharat)
प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी पर चार लाख का निवेश:

प्रथम चरण में प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी के विकास पर लगभग चार लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं. इसमें लगभग दो लाख रुपये की पुस्तकें 1.30 लाख रुपये के आईटी उपकरण तथा लगभग 70 हजार रुपये के आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की गई है. इन पुस्तकालयों को इस प्रकार विकसित किया गया है कि विद्यार्थी पारंपरिक पुस्तकों के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों से भी अध्ययन कर सकें.

20 हजार से अधिक डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध

पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरियों में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 हजार से अधिक डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट, इंटरैक्टिव क्विज, डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल तथा अन्य शैक्षणिक संसाधन शामिल होंगे. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बनाना है.
गांवों में ही हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत
गांवों में ही हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत (Photo Credit; ETV Bharat)
योजना अंतर्गत अब तक 10,674 ग्राम पंचायतों में पुस्तकों की आपूर्ति तथा 9,610 ग्राम पंचायतों में आधुनिक फर्नीचर की स्थापना पूरी की जा चुकी है. साथ ही आईटी उपकरणों की आपूर्ति एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाइब्रेरियों को जोड़ने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को शीघ्र पूर्ण डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

स्थानीय स्तर पर होगा संचालन और निगरानी:

पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरियां स्थापित की जा रही हैं. इनका संचालन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव की देखरेख में होगा, जबकि विभागीय अधिकारी नियमित रूप से इनके संचालन एवं उपयोग की निगरानी करेंगे. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा.

इन 36 जिलों में पुस्तकों एवं फर्नीचर की आपूर्ति शत-प्रतिशत पूर्ण

प्रदेश के सुल्तानपुर, हरदोई, अयोध्या, उन्नाव, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर नगर, संभल, बिजनौर, कौशाम्बी, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, बांदा, एटा, आगरा, कानपुर देहात, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, शामली, गाजियाबाद, ललितपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, देवरिया, अमरोहा, श्रावस्ती, महाराजगंज, कासगंज, रामपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर और लखीमपुर खीरी में पुस्तकों एवं आधुनिक फर्नीचर की आपूर्ति शत-प्रतिशत पूर्ण की जा चुकी है. सरकार का लक्ष्य है कि शीघ्र ही इन सभी लाइब्रेरियों को पूर्ण डिजिटल सुविधाओं से जोड़कर ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का बेहतर मंच उपलब्ध कराया जाए.
इन 36 जिलों में बदलेगी शिक्षा की तस्वीर
इन 36 जिलों में बदलेगी शिक्षा की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)

पुस्तकालयों के इतिहास पर एक नजर:

पुस्तकालयों का इतिहास लगभग 5,000 साल पुराना बताया जाता है, जिसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टियों (clay tablets) के संग्रहण से हुई थी. प्राचीन काल से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक, ज्ञान के संरक्षण और प्रसार के लिए पुस्तकालय मानव सभ्यता के केंद्र रहे हैं.

विश्व का प्रथम पुस्तकालय: इतिहास में दर्ज है कि पहला पुस्तकालय असीरियाई राजा असुरबनिपाल द्वारा लगभग 668-631 ईसा पूर्व नीनवे (वर्तमान इराक) में बनवाया गया था, जहां मिट्टी की पट्टियों पर कीलाकार (cuneiform) लिपि अंकित थी.

प्राचीन भारत में पुस्तकालय: भारत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे. नालंदा के पुस्तकालय को 'धर्मगंज' कहा जाता था, जिसमें तीन विशाल भवन, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक शामिल थे.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया: भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है. इसकी शुरुआत 1836 में 'कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी' के रूप में हुई थी. 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इसे 'इंपीरियल लाइब्रेरी' में विलय कर दिया. स्वतंत्रता के बाद, 1948 में इसका नाम बदलकर 'नेशनल लाइब्रेरी' कर दिया गया और 1953 में इसे बेलवेडियर एस्टेट में स्थानांतरित कर दिया गया.

आधुनिक एवं डिजिटल पुस्तकालय का विकास: 19वीं शताब्दी के अंत में, अमेरिका के मेल्विन डेवी ने 'डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन' (DDC) पद्धति दी, जिसने पुस्तकालयों में किताबों को व्यवस्थित करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया.

डिजिटल पुस्तकालय: सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के आगमन के साथ आज पुस्तकालय भौतिक भवनों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल और वर्चुअल पुस्तकालयों (जैसे ई-पुस्तकालय) के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी बस एक क्लिक पर उपलब्ध है.


कॉल टू एक्शन:
क्या आपके गांव या ब्लॉक के पंचायत भवन में भी ऐसी डिजिटल लाइब्रेरी खुल चुकी है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का नाम लिखकर जरूर बताएं. अगर आप एक छात्र हैं, तो डिजिटल लाइब्रेरी पर अपना विचार रखें और इस वीडियो को यूपी के उन सभी भाई-बहनों तक शेयर करें जो पैसों की कमी के कारण शहरों में पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते. ग्रामीण भारत की इस बदलती तस्वीर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें.

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